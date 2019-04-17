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去年淹慘 台南麻豆兩座滯洪池容納10萬噸水加入防洪

2019-04-17 09:32聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

去年0823豪雨造成麻豆地區嚴重淹水，台南市政府向中央爭取400多萬元災後復建經費，由地政局進行埤頭大排右側護岸修復工程，預計今年5月汛期前完成。

地政局並於埤頭大排兩側的「麻豆工業區市地重劃工程」規劃兩座滯洪池，滯洪量體超過10萬噸，亦趕在今年汛期前完成並加入區域防洪工作。

市府水利局對於麻豆區國道1號西側地勢低漥之淹水潛勢區，為解決長期淹水問題，現已辦理完成埤頭排水整治工程，總長度3.8公里，工程經費共7億7000萬元，並於埤頭排水沿岸佈設13台移動式抽水機及2部沉水式抽水機，總抽水量達4.9cms，以加速內水抽排，減緩積淹水情形。

另針對地勢低窪之小埤社區，完成聚落防護工程(保護高度EL=3.4m)，以保護社區居民生命財產安全。

市府地政局長陳淑美巡視麻豆工業區重劃工程進度時表示，麻豆工業區市地重劃工程於去年5月開工，經歷去年0823淹水災情後，已將工區排水設置列為優先施作工項，並規劃設置多條臨時排水路，因應施工期間颱風、豪大雨造成區域漫淹等問題，更於今年提早完成埤頭排水兩側公十、公十一兩座滯洪池開挖工程，預估可容納約10萬噸洪水量，期能降低該區域淹水狀況。

地政局配合市府水利局排水規劃，透過市地重劃工程協助提升麻豆工業區鄰近區域排水效率，請施工廠商預備10台大型移動式抽水機，配置於兩座滯洪池周邊，加速汛期抽排水作業。

同時考量工業路東側苓子林社區地勢較為地窪，已於苓子林社區西側重劃區坵塊內，挖設兩座臨時滯洪池，且在苓子林社區外圍，佈設移動式抽水機，協助社區汛期時抽排水作業。

汛期將屆，陳淑美要求施工團隊注意氣象局發布的颱風、豪雨訊息，並於颱風、豪雨發布前應定期巡檢臨時排水路是否暢通，妥善規劃大型移動式抽水機運輸動線及佈設位置，檢查機械設備運作正常，並備妥足夠油料，以因應目前極端氣候的變化，協助改善麻豆工業區周邊社區積淹水問題。

台南市府完成「麻豆工業區市地重劃工程」10萬噸滯洪池，今年加入區域防洪行列。圖/...
台南市府完成「麻豆工業區市地重劃工程」10萬噸滯洪池，今年加入區域防洪行列。圖/市府地政局提供
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淹水滯洪池豪雨
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