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南投打造中寮環鄉公路 盼讓觀光、交通不走回頭路

2019-04-16 18:48聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣政府擬拓寬中寮鄉投22線連接投26線打造環鄉公路網，第一期工程預計改善龍鳳瀑布至觀音亭段，唯地方盼先改善觀音亭至和興村；縣府則表示，現階段依原計畫提報，再依居民建議逐年爭取經費施作。

縣府指出，中寮鄉境內多丘陵且地勢崎嶇，更因地形被分成南、北中寮，兩地道路不暢通，縣府因此針對當地交通提出環鄉公路網概念，向中央申請「生活圈道路交通系統建設計畫」，首期預計改善投22線14K龍鳳瀑布至16.4K觀音亭。

縣長林明溱今率工務處人員至中寮清水村辦理地方說明會，林提到，已擬計畫要向中央爭取4億753萬先拓寬改善投22線龍鳳瀑布至觀音亭路段，未來計畫銜接投26線與和興村連結，暢通南、北中寮交通打造環鄉公路網，帶動地方經濟。

「拓寬觀音亭至和興村較迫切。」鄉民代表周俊霖說，龍鳳瀑布至觀音亭路段近年曾改善過，遊覽車、農產運輸車等大型車輛均能通行，反觀投22線16.4K至22.5K和興村與連接投26線區段道路狹窄，路況差，成阻礙中寮交通的重點區。

清水村長卓金棟則說，因觀音亭至和興村這區段道路狀況不好，多數車輛開至龍鳳瀑布區域後只能調頭下山，無法直接前往南中寮地區；鄉長廖宜賢也表示，地方憂心經費不足以支應改善後段工程，因此盼能先施作拓寬觀音亭至和興村路段。

但工務處表示，若調整工程次序得重擬計畫，恐趕不上中央申請時程，現階段將依原計畫提報，地方建議區段規劃在第二、三期工程；縣長林明溱也允諾，任期內會完成中寮環鄉公路網，讓當地觀光、農產運輸和生活往返等不必再走回頭路。

南投縣政府欲拓寬投22線連接投26線打造中寮環鄉公路網，首期工程為龍鳳瀑布至觀音...
南投縣政府欲拓寬投22線連接投26線打造中寮環鄉公路網，首期工程為龍鳳瀑布至觀音亭段。記者賴香珊／攝影
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南投縣長林明溱（前排左3）今率工務處至中寮清水村辦理地方說明會，與居民交流意見。...
南投縣長林明溱（前排左3）今率工務處至中寮清水村辦理地方說明會，與居民交流意見。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府欲拓寬投22線連接投26線打造中寮環鄉公路網，首期工程為龍鳳瀑布至觀音...
南投縣政府欲拓寬投22線連接投26線打造中寮環鄉公路網，首期工程為龍鳳瀑布至觀音亭段。記者賴香珊／攝影
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南投縣長林明溱（藍背心者）今率工務處至中寮清水村辦理地方說明會，與居民交流意見。...
南投縣長林明溱（藍背心者）今率工務處至中寮清水村辦理地方說明會，與居民交流意見。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府欲打造中寮環鄉公路網，今至清水村辦地方說明會，當地居民認真瞭解路網規劃...
南投縣政府欲打造中寮環鄉公路網，今至清水村辦地方說明會，當地居民認真瞭解路網規劃。記者賴香珊／攝影
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林明溱
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