二水碧雲禪寺基地遭拍賣 比丘尼今1612萬元買回

2019-04-16 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化二水鄉碧雲禪寺由建商魏明仁變成五星旗愛國教育基地，紛擾多年，增建的大雄寶殿及左右廂房建築去年10月間被縣府以違建理由夷為平地，事後追償代拆費用490萬元，因建物所有權人拒絕繳納，名下存款又不多，行政執行署彰化分署去年11月到現場查封，今天進行拍賣，由碧雲禪寺的比丘尼以1612萬得標。

縣府強制拆除五星旗愛國教育基地後，要求所有權人魏素丹繳納代拆費用490萬元，因魏素丹未在最後期限去年10月15日前繳納，今天進行拍賣，5塊土地包括歷史建築舊碧雲禪寺共計7200平方公尺開出底價是1600萬元，只有1名陳女投標，最後以到1612萬得標，經了解，陳女代表碧雲禪寺住持釋懷宗投標，不過對於得標一事，低調不願多做回應。

今天拍賣現場包括建商魏明仁的妻子、彰化縣佛教學會人員都前來關心，魏明仁事後指出，縱然碧雲禪寺被買走，但也不見得要在二水基地插旗，目前組織依然在，也在網路上很活躍。

彰化分署指出，得標人需在7天內補足款項，扣除拆除費以及地價稅後，其餘的款項會交給所有權人，多年來積極奔走想討回寺產的碧雲禪寺的比丘尼之一法明法師表示，一直以來希望碧雲禪寺能歸還，目前雖已得標但現在忙著趕快籌錢繳清，等土地過戶回來再做打算。