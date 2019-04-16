市政願景館挨批空轉 中市府：7月底前更新

2019-04-16 17:59 中央社 台中16日電



台中市政府新市政中心一樓設有市政願景館，市議員張耀中今天走訪願景館發現大都是前市府團隊留下來的規劃願景，質疑未來將空轉停滯，市府表示，7月底前將完成更新。

張耀中指出，走訪市政願景館一圈可以發現很多前市府留下來的規劃建設願景，例如大台中123、「一條山手線、二個海空港、三個副都心」、「以人為本，生活首都」等政策標語。他還發現願景館的門口上方橫幅的巨型廣告，上頭揭櫫著2018台中世界花博、2019東亞青年運動會、2020世界蘭花會議等活動預告。

張耀中說，新市政中心算是台中市政府的心臟地帶，也是上班洽公人來人往的地方，如連市政願景廣告門面都弄不好，他憂心台中未來4年將會空轉停滯。

台中市議員邱素貞表示，市長盧秀燕雖自詡媽媽市長，但觀察好像有點漫不經心，對內辦公的新市政中心願景廣告說不清楚，對外的市政建設只會希望中央全額補助，內外都顧不好，身為監督市府施政的議員，也同為人母的她，希望市長要加油。

張耀中建議，市議會的定期大會開議在即，希望盧秀燕能藉由施政報告的機會一次完整向市民說明未來4年的市政願景，並趕緊更動市政願景館的外牆廣告，完整詳實的讓市民知道台中未來願景。

市府新聞局指出，盧秀燕上任後即盤點願景館原有缺失及不足的地方，並規劃更新展覽內容，願景館改善案在一月初就開始規劃，並經新聞局人員與願景館志工相互討論，匯集各方意見，已於4月12日順利上網公告招標，預計7月底前完成館內軟硬設施更新。