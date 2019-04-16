親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

許志安哭喊對不起鄭秀文 認偷吃港姐「我很噁心」

韓國瑜呼籲軍公教：邪門歪道的命令 不要配合

市政願景館挨批空轉 中市府：7月底前更新

2019-04-16 17:59中央社 台中16日電

台中市政府新市政中心一樓設有市政願景館，市議員張耀中今天走訪願景館發現大都是前市府團隊留下來的規劃願景，質疑未來將空轉停滯，市府表示，7月底前將完成更新。

張耀中指出，走訪市政願景館一圈可以發現很多前市府留下來的規劃建設願景，例如大台中123、「一條山手線、二個海空港、三個副都心」、「以人為本，生活首都」等政策標語。他還發現願景館的門口上方橫幅的巨型廣告，上頭揭櫫著2018台中世界花博、2019東亞青年運動會、2020世界蘭花會議等活動預告。

張耀中說，新市政中心算是台中市政府的心臟地帶，也是上班洽公人來人往的地方，如連市政願景廣告門面都弄不好，他憂心台中未來4年將會空轉停滯。

台中市議員邱素貞表示，市長盧秀燕雖自詡媽媽市長，但觀察好像有點漫不經心，對內辦公的新市政中心願景廣告說不清楚，對外的市政建設只會希望中央全額補助，內外都顧不好，身為監督市府施政的議員，也同為人母的她，希望市長要加油。

張耀中建議，市議會的定期大會開議在即，希望盧秀燕能藉由施政報告的機會一次完整向市民說明未來4年的市政願景，並趕緊更動市政願景館的外牆廣告，完整詳實的讓市民知道台中未來願景。

市府新聞局指出，盧秀燕上任後即盤點願景館原有缺失及不足的地方，並規劃更新展覽內容，願景館改善案在一月初就開始規劃，並經新聞局人員與願景館志工相互討論，匯集各方意見，已於4月12日順利上網公告招標，預計7月底前完成館內軟硬設施更新。

願景廣告盧秀燕
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

「新虎皮」制服將上線 資深警憶當年穿卡其色被當學生

2019-04-16 16:46

員林藤山步道飄四月雪 雪白桐花佈滿山谷

2019-04-16 15:50

清水景點流浪狗成群 里長嗆官員「要不要抓野狗」

2019-04-16 14:53

台中新書店 比華麗、比特色

2019-04-16 14:21

台中歌劇院旁重生 獨立書店成文青新據點

2019-04-16 14:19

彰化也有極限村落 3條公車路線上路了

2019-04-16 14:06

學者：台灣人為巴黎聖母院哭喊 却對自己文化消失無感

2019-04-16 13:42

彰化也有極限村落 3條公車路線今天上路

2019-04-16 12:05

外埔區里長每票千元賄選 被判刑且當選無效確定

2019-04-16 11:47

東勢分局提供賞螢離場免塞攻略 熱點周邊4月13至28日交管

2019-04-16 11:08

溪洲榮民工廠列冊仍遭拆 政府束手無策？

2019-04-16 10:23

台中鐵道綠廊 豐原潭子段動土

2019-04-15 23:07

林明溱花博取經 盼創投縣新景點

2019-04-15 23:03

「最老」大城鄉 長者搭賓士上學

2019-04-15 23:00

彰化縣最老化鄉鎮 大城善心人捐「賓士」服務家鄉長輩

2019-04-15 16:33

印尼總統大選不在籍投票 明道大學印尼生在台灣首投

2019-04-15 15:40

鐵砧山崩塌問題 蔡其昌找相關單位會勘

2019-04-15 13:50

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽祖回鑾用綠布蓋著 專家解釋為何不露聖容

2019-04-16 15:11

影／大甲媽祖回鑾下大雨 千里眼順風耳也穿雨衣

2019-04-16 08:52

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

2019-04-16 13:53

苗栗神經外科急診轉出多 百大良醫陳敏雄加入為恭團隊

2019-04-16 07:47

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

2019-04-16 14:51

影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25

工作有托育設施、子女獎學金 竹縣友善廠商徵才

2019-04-16 11:56

基隆10大易肇事排名出爐 這個路段3個月內車禍案破百件

2019-04-16 15:27

「如果我不做，誰做」 他守護重症兒獲兒科新銳獎

2019-04-16 13:15

影／白沙屯媽返通霄 與大甲媽依然「王不見王」

2019-04-16 13:17

大同路拓寬 汐止人：不能再拖了

2019-04-16 00:38

影／今年暖冬提早採收 鮮甜肥美蚵肉這樣吃才帶勁

2019-04-16 07:56

露營小心 桃園113家露營地竟有九成八非法

2019-04-15 20:26

彰化也有極限村落 3條公車路線今天上路

2019-04-16 12:05

480元敬老卡竟「貶值」 柯P：是以前少收

2019-04-16 11:53

被遺忘的角落 花蓮新城鄉古井街住戶仰賴百年古井生活

2019-04-16 11:54

嘉義火車站沒電扶梯 藍綠議員齊發聲

2019-04-15 20:29

學者：台灣人為巴黎聖母院哭喊 却對自己文化消失無感

2019-04-16 13:42

白沙屯媽回鑾估湧10萬人 通霄今明農博會

2019-04-15 23:44

「新虎皮」制服將上線 資深警憶當年穿卡其色被當學生

2019-04-16 16:46

侯友宜提「瞻海計畫」 打造新北新產業鍵

2019-04-15 23:55

澎湖灣變垃圾場 花火節前見「拖鞋、浮球、寶特瓶」

2019-04-16 13:16

只要百元道地印度料理 藏身清大校園

2019-04-16 07:53

影／輪椅阿公想鑽媽祖鑾轎底 刑事小隊長幫他完成心願

2019-04-15 19:57

台中鐵道綠廊 豐原潭子段動土

2019-04-15 23:07

不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11

林聰明沙鍋魚頭躍上國際Netflix 第三代發揚美食文化

2019-04-15 22:24

落石封路！來往竹東五峰 竹122線37K處雙向不通

2019-04-16 11:46

大甲媽遶境回鑾 裕珍韾發壓轎金一名阿嬤連續8年搶頭香

2019-04-16 15:12

駕駛注意！86快速道路重鋪 夜間往西這路段封路

2019-04-16 08:14

基隆市教育處長陳素芬將接海科館長 林右昌被動證實

2019-04-16 12:31

屏縣府提供224個暑假工讀職缺 徵青年創意入縣政

2019-04-16 14:23

桃園採購業務繁重 每人得辦理近億工程

2019-04-16 12:21

追食小魚 台東太麻里「芭蕉旗魚」產季來了！

2019-04-16 10:18

二水碧雲禪寺基地遭拍賣 比丘尼今1612萬元買回

2019-04-16 18:08

韓國瑜推薦閱讀《福爾摩沙大旅行》 作者劉克襄來導讀

2019-04-16 14:46

聯合醫院又有群聚感染 今年已3起 議員：SOP失效

2019-04-16 13:21

桃市府交大簽合作意向書 打造「教育研發暨醫療園區」

2019-04-16 10:54

員林藤山步道飄四月雪 雪白桐花佈滿山谷

2019-04-16 15:50

彰化市長：早期廟會也沒這樣放鞭炮

2019-04-15 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top