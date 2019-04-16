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員林藤山步道飄四月雪 雪白桐花佈滿山谷

2019-04-16 15:50聯合報 記者何烱榮╱即時報導

員林百果山藤山步道下起四月雪，市公所今天舉辦桐花祭熱身活動，美麗的仙女表演舞蹈後...
員林百果山藤山步道下起四月雪，市公所今天舉辦桐花祭熱身活動，美麗的仙女表演舞蹈後揭開序幕。記者何烱榮／攝影
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彰化縣員林市百果山藤山步道下起四月雪，市公所籌備數日，今天為「客家桐花祭--員林雄讚．與花同行」活動熱身，沒想到昨晚一夜雨，打落不少桐花，藤山步道宛如舖上白色地毯，有一種浪漫的淒美，讓參加活動的民眾驚喜。

員林市侯惠鈴舞團的舞者如仙女般的妝扮與表演，為藤山步道的浪漫桐花祭揭開序幕。市長游振雄說，每年四、五月間，員林百果山的藤山步道和山谷綻放雪白、清香油桐花，本 月20日上午9時至下午3時，市公所在藤山園停車場舉辦賞桐活動，提供市民及遊客一處欣賞桐花、健行踏青絕佳休閒好去處，歡迎親子一起來參與桐花趣生態饗宴。

彰化縣有彰化市福山社區、員林市藤山步道兩處近距離觀賞桐花的熱門打卡地點，各有踏春賞花的情趣，藤山步道長約4公里，步道完善又平緩，是非常適合親子登山健行的步道，游振雄說，３月以來雨水足，油桐花況非常好，最近已開六成花，滿山滿谷是一片雪白，四月底前是賞桐花的好時候。

今年4月20日活動以「與花同行」為主題，市公所安排在地客語藝文團隊及舞團演出，也邀請客委會推薦的金曲客語演唱奬得主東東樂團、連續2年獲得世界小丑金牌奬的企鵝哥哥為賞花遊客帶來精彩表演。

游振雄說，當天也安排在地桐花市集、客家美食品嘗、桐花步道漫遊、生態導覽體驗及親子趣味闖關等多項活動，只要在3處闖關過關，就可兌換1份禮品，非常適合全家大小一桐參加。

市公所今年為讓賞花遊客更了解自然生態及桐花的美感，規畫野餐主題風格的野餐布置比賽、攝影比賽，總獎金1萬5千元，第一名3000元獎金及獎狀，攝影比賽得獎作品，將在活動會場以小型藝廊方式展出。

游振雄說，市公所響應共乘節能減碳愛地球，20日活動當日在員林火車站貼心規畫小巴士接駁車免費接駁服務，歡迎民眾多加善用，上山來享受浪漫的客家桐花饗宴。

員林市長游振雄（右1）歡迎民眾到百果山藤山步道健行賞花，來一次花下野餐的親子遊。...
員林市長游振雄（右1）歡迎民眾到百果山藤山步道健行賞花，來一次花下野餐的親子遊。記者何烱榮／攝影
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員林市長游振雄歡迎民眾到百果山藤山步道健行賞花，來一次花下野餐的親子遊。記者何烱...
員林市長游振雄歡迎民眾到百果山藤山步道健行賞花，來一次花下野餐的親子遊。記者何烱榮／攝影
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員林百果山藤山步道下起四月雪，市公所今天舉辦桐花祭熱身活動，由美麗的小仙女揭開序...
員林百果山藤山步道下起四月雪，市公所今天舉辦桐花祭熱身活動，由美麗的小仙女揭開序幕。記者何烱榮／攝影
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員林百果山藤山步道下起四月雪，市公所今天舉辦桐花祭熱身活動，由美麗的小仙女揭開序...
員林百果山藤山步道下起四月雪，市公所今天舉辦桐花祭熱身活動，由美麗的小仙女揭開序幕。記者何烱榮／攝影
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員林市長游振雄歡迎民眾到百果山藤山步道健行賞花，來一次花下野餐的親子遊。記者何烱...
員林市長游振雄歡迎民眾到百果山藤山步道健行賞花，來一次花下野餐的親子遊。記者何烱榮／攝影
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員林百果山藤山步道下起四月雪，市公所今天舉辦桐花祭熱身活動，由美麗的小仙女揭開序幕。記者何烱榮／攝影
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員林市長游振雄歡迎民眾到百果山藤山步道健行賞花，來一次花下野餐的親子遊。記者何烱...
員林市長游振雄歡迎民眾到百果山藤山步道健行賞花，來一次花下野餐的親子遊。記者何烱榮／攝影
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桐花祭攝影比賽親子
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