清水景點流浪狗成群 里長嗆官員「要不要抓野狗」

2019-04-16 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市清水區多名里長反應，鰲峰山等處流浪狗成群，追逐路人、機車騎士造成危險，請市府捕捉野狗。圖／下湳里長李王玉蘭提供 分享 facebook

台中市清水區景點鰲峰山公園、鬼洞等處野狗成群，經常追逐幼童、機車騎士，不少人因而跌倒受傷，多名里長今在市政會議上，要求市府捕捉野狗，吳厝里長吳水通氣得當場嗆聲「到底要不要抓野狗」，現場火氣不小。

台中市動保處表示，全國推動流浪狗零撲殺政策，市府採取精準捕捉，先進行節育處理，若地方同意將放回原處生存，若地方反對，將收容鼓勵認養。

台中市長盧秀燕今到清水區召開市政會議，與會里長反映流浪狗成群問題。吳水通說，鰲峰山公園聚集數十隻野狗，每次有機車經過，成群野狗狂吠追逐，嚇得不少騎士摔車，通報動保處來捕捉，結紮後又放回原處，問題根本沒解決。

下湳里長李王玉蘭說，里民多次反映清水月老廟、自行車運動場前的遊憩場、鬼洞旁的步道、外丹功廣場等，都有很多流浪狗聚集，她曾目睹有2名女子共乘機車，被流浪狗追逐嚇得哀哀叫。

高北里長白銀堂說，大甲溪北岸也是野狗成群，因為地處偏遠，夜間很安靜，成群野狗半夜吠叫，聲音又大傳得又遠，周邊居民都覺得很困擾。

里長建議，流浪狗結紮後，市府應找地方收容，不要再放回原處，以免造成地方困擾；動保處人力有限，野狗常在夜間出沒，捕捉人員都已經下班，建議可提供誘捕籠給里辦公處，讓里民協助捕狗。

農業局長蔡精強說，他會請動保處立即處理，捕抓有噪音的野狗，還里民平靜的場域。動保處副處長林儒良說，全國推動零撲殺政策，市府以「精準捕捉」來改善流浪狗的問題。

林儒良說，捕捉後的流浪狗會進行結育，避免繼續繁衍，若捕捉地居民同意，再放回原地生存；若地方不同意，則會收容，並鼓勵認養。