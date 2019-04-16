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國民黨彰化第四選區立委初選 3成黨員投票7成民調

2019-04-16 13:13聯合報 記者劉明岩╱即時報導

國民黨辦理下屆彰化縣立委黨內提名，其中第四選區（員林區、田中區及田尾鄉）有前立委蕭景田及縣議員張錦昆登記，兩人在協調不成下，彰化縣黨部今天通過採黨員投票占30%及民調占70%的方式進行，並在5月9日、10日舉行民調作業，5月11日黨員投票，並在當天公佈初選結果。

國民黨彰化縣黨部也通過徵召第一選區（和美、鹿港區）提名剛在補選當選的柯呈枋，第三選區（北斗區、溪湖區、二林區）則提名只有一人登記的前立委鄭汝芬之女謝衣鳳，至於第二選區則列為第三梯次初選，目前已知有前立委陳杰、縣議員張瀚天表態參選，縣黨部訂4月18日辦理公告，4月22日至24日3天領表登記，預計5月底完成立委提名作業。

蕭景田目前是中華民國農會理事長，曾擔任立委，此次辦理初選登記時，選區內的鄉鎮市長、民代及農會、社團要角幾乎到齊，展現豐沛人脈與實力。張錦昆則去年底卸下員林市長，投入縣議員選舉即以全縣最高票當選，由於剛練過兵，知名度及實力十分可觀。

政壇人士認為，如果以採全民調方式決定人選，對曾甫卸下最大票倉員林市長及剛選完縣議員張錦昆比較有利，但縣黨部依初選辦法採黨員投票占30%及民調占70%的方式決定人選，蕭景田預期在黨員的支持度相對看好下，兩人將有一番激戰，勝負難卜。

縣黨部主委張曼莉表示，此次立法委員黨內初選作業，黨部一定會秉持著公平、公正、公開的最高原則，依照中央規劃的時程與作業辦法進行，不容許任何缺失，讓有心人有見縫插針的機會，也會告知參與初選的同志，恪守黨的制度與辦法，不惡意攻訐與謾罵，互相尊重，詳述個人的理念與政策，進行一場君子之爭。

彰化縣議員張錦昆（右2）、前立委蕭景田（左2)日前天完成國民黨彰化縣第4選區立委...
彰化縣議員張錦昆（右2）、前立委蕭景田（左2)日前天完成國民黨彰化縣第4選區立委初選登記，兩人很有風度地握手 。照片／國民黨彰化縣黨部提供
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