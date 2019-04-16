國民黨彰化第四選區立委初選 3成黨員投票7成民調

2019-04-16 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



國民黨辦理下屆彰化縣立委黨內提名，其中第四選區（員林區、田中區及田尾鄉）有前立委蕭景田及縣議員張錦昆登記，兩人在協調不成下，彰化縣黨部今天通過採黨員投票占30%及民調占70%的方式進行，並在5月9日、10日舉行民調作業，5月11日黨員投票，並在當天公佈初選結果。

國民黨彰化縣黨部也通過徵召第一選區（和美、鹿港區）提名剛在補選當選的柯呈枋，第三選區（北斗區、溪湖區、二林區）則提名只有一人登記的前立委鄭汝芬之女謝衣鳳，至於第二選區則列為第三梯次初選，目前已知有前立委陳杰、縣議員張瀚天表態參選，縣黨部訂4月18日辦理公告，4月22日至24日3天領表登記，預計5月底完成立委提名作業。

蕭景田目前是中華民國農會理事長，曾擔任立委，此次辦理初選登記時，選區內的鄉鎮市長、民代及農會、社團要角幾乎到齊，展現豐沛人脈與實力。張錦昆則去年底卸下員林市長，投入縣議員選舉即以全縣最高票當選，由於剛練過兵，知名度及實力十分可觀。

政壇人士認為，如果以採全民調方式決定人選，對曾甫卸下最大票倉員林市長及剛選完縣議員張錦昆比較有利，但縣黨部依初選辦法採黨員投票占30%及民調占70%的方式決定人選，蕭景田預期在黨員的支持度相對看好下，兩人將有一番激戰，勝負難卜。