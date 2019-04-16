彰化也有極限村落 3條公車路線今天上路

2019-04-16 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



所謂的極限村落就是高齡人口超過25%，在500公尺內卻沒有任何公車招牌的村落。彰化縣的大城鄉、竹塘鄉及溪州鄉9個村符合極限村落的定義，在台中監理所及彰化縣政府、公車業者努力下，新闢3條公車路線從今天起正式營運，包括員林客運「5路」接駁公車2條固定路線，及彰化客運「8路」公車1條延駛路線，均以中巴行駛，全票25元，半票12元，以方便老人家出外及就醫。

彰化縣符合極限村落的9村，包括大城鄉三豐、潭墘；竹塘鄉永安、內新、土庫、溪墘、新廣；溪州鄉三條、張厝、潮洋。

彰化縣政府與交通部台中監理所今天上午舉行記者會，工務處長林漢斌在簡報時表示，這3條服務極限村落的公車路線，包括市區客運「5路」接駁公車兩條固定路線，其中的是「二林─芳苑三豐村─西港」線，起點是員客二林站、終點西港站，周一到周五每天行駛4班次。

「二林─大城─竹塘─二林」線總里程33.7公里，共停靠11站，起迄站均在員林客運二林站，上午8時及11時30分發車，周一到周五行駛，每天兩班。

至於市區客運「8路」則是既有「台鐵田中站─高鐵彰化站─北斗─溪州公園」公車路線延駛到溪州鄉三條村及張厝村，總行駛里程28.35公里，停靠站有高鐵彰化站、田中貓村、北斗及溪州公園，去程上午6時20分從台鐵田中站發車，返程上午7時25分從張厝村發車，每天行駛各有6班次。

彰化縣長王惠美表示，這3條公車路線上路後，可以讓這3鄉9村的民眾有公車可搭，不論外出及就醫更方便，縣府往後也會搭配醫療公車，也會積極新闢市區客運路線，並就公車轉運站、智慧型候車設施及公車動態APP、購置通過無障礙大客車等，提升公車服務，造福縣民。