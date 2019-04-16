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外埔區里長每票千元賄選 被判刑且當選無效確定

2019-04-16 11:47聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市外埔區中山里長候選人朱勝永為求勝選，與堂兄、胞兄、堂嫂、及王姓鄰長等人，以每票1000元買票賄選，經檢警調查獲，台中地院今天依違反選罷法將朱等5人判處1年6月至2年不等徒刑，緩刑4至5年，向國庫支付6至18萬元，並罰40至100小時義務勞務。

檢察官表示，候選人對於選舉的全面策略有決定權、支持者、輔選人員或樁腳在依候選人指示輔選、拉票之事務，故支持者、親屬、競選團隊、樁腳的違法行為，責任應歸屬於候選人，認定當選人朱勝永共同參與選罷法第99條第1項的行賄行為，對朱勝永提起當選無效

台中地院行政庭長楊文廣表示，法官已於今年3月8日判決朱勝永當選無效，朱未提起上訴，因而當選無效確定。

判決書指出，朱勝永（54歲）為台中市外埔區中山里現任里長，為該里第3屆里長候選人，為求勝選連任，竟於去年9、10月間，在堂兄（57歲）住處，與堂兄共謀討論準於選舉前向選民買票事宜。

堂兄接受指示後，10月20日左右，在外埔區居所內，與朱勝永的胞兄（60歲）討論賄選的分工及對象，堂兄並於10月24日或25日前往朱的堂嫂（56歲）居所，交付2萬8000元給她，請堂嫂一同買票，並指定堂嫂的負責區域。

堂兄又於11月1日，在他的居所內交付4000元給王姓鄰長（57歲）， 請鄰長向選民買票。投票行賄由朱為總指揮，由4名親友及樁腳實際出面，每人負責一部分選區方式，以每票1000元向選民賄選。

堂兄原本打算買約50票，本次於查獲前，共計已發給選民29票的金錢，花費2萬9000元。檢警調於去年11月8日，持搜索票搜索朱等人住處，查扣相關賄款。

台中市外埔區中山里長候選人朱勝永為求勝選，與堂兄、胞兄、堂嫂、及王姓鄰長等人，以...
台中市外埔區中山里長候選人朱勝永為求勝選，與堂兄、胞兄、堂嫂、及王姓鄰長等人，以每票1000元買票賄選，台中地院今天依違反選罷法將朱等5人判處1年6月至2年不等徒刑，緩刑4至5年，向國庫支付6至18萬元，並罰40至100小時義務勞務。圖／本報資料照
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當選無效樁腳賄選
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