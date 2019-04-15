顏面血管瘤從小被歧視 他創業是為了給傷友工作機會

2019-04-15 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



出生臉上就有血管瘤的黃立丞，原本是高中歷史老師，因為在候診間聽到一個媽媽哭著說「孩子對不起，媽媽把妳生成這樣」，而決心創業，提供工作機會給顏面損傷者，努力4年，現在已是6家連鎖木耳養生飲的老闆。

31歲的黃立丞工作起來是拼命三郎，每天工作超過16小時，他的想法是「生命有限，能做時就要努力做」，自創的「OKASANGO卡桑的裸食代」目前在台南、台中與台北都有分店，進駐百貨公司、醫院等賣場，專門販售各式木耳養生飲，跟上現代人養生風潮，生意相當不錯。

出生時臉上就有血管瘤，右半臉上有大大的紅色印記，從小受盡各種歧視，「只要有人欺負我，我就打對方」，小時候常打得一身傷，媽媽就會難過地抱著他哭，而不只影響外觀，血管不斷增生結果，也侵犯到腦、眼及嘴唇，小時候一度還因為智能受損，進入特殊資源班上學，還好後來慢慢跟上，但為了防止血管瘤蔓延，他眼睛動過兩次刀，右眼視力剩下一成，嘴也動過四次刀，勉強維持住外貌。

擔任高中老師一年多，他一直有創業的打算，但老師工作相對穩定，讓他猶豫，一次在等候看診時，位子旁是一個兩歲的小妹妹，臉上也有跟他相同的印記，媽媽的哭訴讓他很難過，「我是男生都過得這麼艱難，女孩子更苦」，而因為家境普通，唸書時常打工，卻因為外貌常吃閉門羹，讓他決心創業，「小妹妹長大了如果別的老闆不給你工作，豈碼我能給」

沒有經驗又沒資本，創業並不容易，嘴唇開刀時不能吃東西，媽媽常打各式的流質飲料餵他，媽媽的愛是他創業的構想源起，而自創各式養生飲，起初是騎著機車四處推銷，慢慢累積資金，才在台南開了第一家店。