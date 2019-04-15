重現80載台南合同廳舍 消防史料館正式啟用
歷經80載台南合同廳舍，是台南最早消防隊，經過2年多整修並建置消防史料館，今天正式啟用，台南市消防局長李明峯表示，台南合同廳舍不僅維持中正消防分隊編制，消防史料館融入原台南合同廳舍消防歷史文化內涵，再現古蹟文化新風貌。
台南市消防局今天邀請台南最早成立義消組織「台南消防組」擔任領導長達10年以上，為近代常備消防的重要功臣住吉秀松的次子住吉弘光（93歲）、外孫天野朝夫（74歲）參與典禮盛會。
修復啟用後廳舍成立「消防史料館」分7個展示區，包括「台南消防先驅：住吉秀松」住吉家族及組織介紹、「消防歷史長河」消防發展史演變、「台南消防記憶牆」展示消防重大事件、「消防英雄」消防救護裝備體驗、「救援SOS」防災知識小學堂及「天搖地動」VR地震搜救任務體驗，開放民眾參觀。
台南市消防局說，台南合同廳舍當年駐內有三個單位，分別為消防詰所（消防隊）、警察會館及錦町瞥察官吏派出所，從1930~1981年間扮演著消防局本部的角色，最大特色是中央高六層樓的瞭望塔；原本名稱為台南市警察局消防隊第二分隊，1998年7月23日消防局成立，改名為台南市消防局第一大隊中正分隊，裡面還保有滑竿。
修復工程及建置消防史料館總經費約6,774萬元，整體工程自103年度起進行整體修復至108年3月完成，修復期間第七大隊中正分隊仍持續守護中西區消防安全。
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