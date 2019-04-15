台中花博倒數9天 第700萬名遊客將出爐

2019-04-15 17:22 中央社 台中15日電



台中花博進入倒數第9天，台中市政府今天表示，累計入園人數已693萬人次，預計這週可望突破700萬人次大關，幸運兒將獲贈iPhone X，歡迎民眾把握展期前來參觀。

台中花博展期進入倒數，除6都首長全來參觀外，多位縣市首長也都把握機會陸續造訪。南投縣長林明溱今天率隊參訪，由台中市副市長陳子敬代表歡迎。

陳子敬代表市長盧秀燕準備花博紀念品及梨山茶葉禮盒致贈南投縣參訪團，行銷花博與台中特產；林明溱則回贈南投知名的農特產茶葉禮盒，期盼透過兩縣市交流一同推廣兩地農特產品。

林明溱表示，台中花博相當盛大，吸引各縣市政府參訪，也帶動觀光，因此他特地率團參觀花博，讓南投借鏡好的作品及好的地方，作為縣府政策規劃，創造更亮麗的景點，也期許自己多參觀、多看各地建設，將對縣政更有助益。

陳子敬指出，花博參觀人次將邁入700萬大關，市府也精心準備將致贈給第700萬名遊客一個大獎，歡迎大家在花博最後階段踴躍參觀。

台中市政府副秘書長陳如昌公布，這份大獎就是iPhone X，希望與遊客分享花博人數再創新高的喜悅；花博即將於24日閉幕，歡迎民眾把握最後展期造訪園區，更有機會把大獎帶回家。