挪威牧師尤約翰奉獻東勢客庄 中市府獻花敬謝

2019-04-15 16:57 中央社 台中15日電



已退休回鄉的挪威籍牧師尤約翰，在台50多年期間無私奉獻台中東勢客家鄉親，最近來東勢探望老朋友，台中市政府客家事務委員會主任委員江俊龍今天前往獻花表達謝意及敬意。

中市客委會指出，民國55年尤約翰夫婦到東勢客家庄，接續牧師、也是他父親尤漢森的醫療傳道工作，當時尤約翰負責宣教並用相機、攝影機記錄東勢的常民文化，太太尤白嘉莉醫師負責診所醫療工作。

江俊龍說，尤約翰夫婦除在診所幫山城民眾看病，並經常開車到各村落巡迴醫療；同時認真學習客家話，認為講當地的語言是對當地人的尊重，也更容易拉近與大家的距離，實際了解並接觸客家文化。

20多年前尤約翰有感於台灣老人化愈來愈嚴重及老人照護資源嚴重不足問題，將父親尤漢森在山城東勢開辦的「信義診所」轉型為「信義老人養護中心」，延續對社區老人的關懷，讓長輩能安心度過晚年生活，也為山城地區老人照顧服務立下良好典範。

中市客委會表示，尤白嘉莉因為在台中偏鄉東勢開設信義診所，之後將診所改制老人養護中心事蹟，105年獲頒衛生福利部第26屆醫療奉獻獎；尤約翰在台中東勢設立教會及診所，造福偏鄉醫療長達半世紀，106年獲得行政院客家委員會客家貢獻獎傑出成就獎。

雖然尤約翰夫婦已退休回到挪威，仍不定期回到東勢探視老朋友及老人養護中心，關心教會福音工作與老人照顧服務的現況。最近尤約翰夫婦又回到東勢探視老朋友及信義老人養護中心，江俊龍今天代表市長盧秀燕前去獻花致意，表達感謝與敬意。

尤約翰以一口道地的東勢客家話與江俊龍對談，聊起過去在東勢生活的點點滴滴，非常開心。江俊龍除歡迎尤約翰能常常回來東勢外，也感佩尤約翰重視客語傳習的重要性，呼籲大家用各種方式保存客家文化。