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南投縣將出戰全中運 體育會理事長潘一全期許摘逾20金

2019-04-15 17:01中央社 南投縣15日電

備戰今年全國中等學校運動會，南投縣體育會已增聘重點項目教練訓練選手，體育會理事長潘一全今天談話鼓舞即將出戰的選手及教練士氣，希望突破歷年成績，摘下20面以上金牌。

今年全國中等學校運動會20日到25日在高雄市登場，南投縣派出選手及教練共285人，參加項目有跆拳道、射箭、田徑、角力、柔道、拳擊、空手道、擊劍、軟式網球、羽球，南投縣議會副議長兼南投縣體育會理事長潘一全今天談話勉勵代表隊，期許突破歷年成績。

南投縣體育會統計，民國106年全中運南投縣成績為19金、17銀、9銅，107年成績為16金、16銀、25銅。為備戰今年賽事，已投入新台幣200萬元經費增聘重點項目教練，及持續向教育部體育署爭取補助硬體設備，潘一全期許南投縣代表隊今年能摘下超過20面金牌。

潘一全也透露未來南投縣體育政策通盤檢討改善計畫，為教練及選手打造更完善訓練環境，以吸引優秀選手留鄉，潘一全表示，經與縣長林明溱充分溝通，將為南投縣籍教練與選手爭取更多福利及改善場館，並再聘任多名教練加入指導行列，也呼籲各級學校配合。

潘一全說，女壘、射箭、船艇、拔河、角力、曲棍球、滑輪溜冰、羽球等項目，今年已加強教練補充；另外，建軍計畫也需紀律與品德，希望基層教練配合縣府督導及體育會輔導；還有一鄉鎮市發展一特色運動也是建軍目標，將與縣府密切溝通後陸續進行。

體育教育部拔河
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