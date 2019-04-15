親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

我們與惡的距離：孩子驟逝對家庭的衝擊

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

彰化縣最老化鄉鎮 大城善心人捐「賓士」服務家鄉長輩

2019-04-15 16:33聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化大城鄉老年人口高達24%，鄉內目前有4個巷弄長照據點，但有的長輩因前往不便作罷，在地善心人士陳景輝與蔡鴻儒已離鄉多年，但惦記家鄉，今天各捐出一輛價值200多萬的九人座賓士休旅車，作為長青服務車，未來接送長輩到長照站，阿公阿嬤樂得搭「賓士」上學去。

大城鄉是彰化老年人口最高的鄉鎮，全鄉1萬6千多人，65歲以上有4千多人，近年以「老老學堂」為名設置巷弄長照站，提供健康促進、共餐；另有二林基督教醫院定期安排社工、護理師等前來服務，長輩可在長照站相互陪伴、運動與學習。

鄉長蔡鴻喜表示，鄉內子女大多外出謀生，長輩到外參加活動不便，因緣際會提出須要接送車的需求，其胞弟蔡鴻儒一口答應，好友陳景輝也慷慨解囊提供賓士休旅車，將有助長者到長照站的意願；二林基督教醫院長詹賜貳也承諾後續司機聘用費、稅金和保險費等協助，對偏鄉鄉鎮來說是相當大的幫助。

蔡鴻儒在新北經營餐廳、陳景輝則從事家具業，雖已離鄉多年，但對家鄉仍長期關懷，事業有成後，每年的冬令救濟也會提供經費幫助在地弱勢，陳景輝說，大城鄉位在全縣最西南角，交通不便、資源有限，有機會行善心中充滿感激。

大城鄉公所今天舉行「長青服務車」捐贈儀式。記者林敬家／攝影
大城鄉公所今天舉行「長青服務車」捐贈儀式。記者林敬家／攝影
分享
大城鄉今天獲贈兩輛「長青服務車」。記者林敬家／攝影
大城鄉今天獲贈兩輛「長青服務車」。記者林敬家／攝影
分享
大城鄉善心人士陳景輝（左）與蔡鴻儒各捐了一輛賓士休旅車接送載地長輩。記者林敬家／...
大城鄉善心人士陳景輝（左）與蔡鴻儒各捐了一輛賓士休旅車接送載地長輩。記者林敬家／攝影
分享
價值200多萬的賓士休旅車，將接送大城鄉長輩。記者林敬家／攝影
價值200多萬的賓士休旅車，將接送大城鄉長輩。記者林敬家／攝影
分享

長照老年人口休旅車
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

印尼總統大選不在籍投票 明道大學印尼生在台灣首投

2019-04-15 15:40

鐵砧山崩塌問題 蔡其昌找相關單位會勘

2019-04-15 13:50

台中國光里長驟逝補選 陳雅惠登記承父志

2019-04-15 11:46

7縣市首長 分享農產銷陸經驗

2019-04-14 23:26

花博倒數10天 第700萬遊客有獎

2019-04-14 23:23

推3D立體果凍 她成新住民名師

2019-04-14 23:22

陪伴機制 輔導新住民創業

2019-04-14 23:21

新住民也是臥虎藏龍 林麗蟬盼政府推創業陪伴機制

2019-04-14 23:19

投縣假牙補助 3鄉鎮還有配額

2019-04-14 23:10

老師改作業用圖章評語 家長指沒溫度

2019-04-14 23:09

傳奇的新住民媽媽 文彩燕歡喜心推廣3D藝術果凍

2019-04-14 22:51

台中花博再10天閉幕 盧秀燕宣布第700萬名遊客將送大獎

2019-04-14 17:08

肝不好人生變黑白 彰化縣今年萬人健檢增加C肝篩檢

2019-04-14 15:29

不僅瘋媽祖 台中南天宮、元保宮也有遶境活動

2019-04-14 13:48

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽的神奇「髓」緣 引領信眾到溪湖捐血救人

2019-04-14 19:51

基隆嶼磯釣賽 日本達人拍照後放回釣友吃驚

2019-04-14 19:21

大甲媽回鑾仍爆衝突 警方迅速壓制

2019-04-15 02:20

影／醫護人員跪拜後 白沙屯媽祖鑾轎衝向醫院

2019-04-15 13:16

大甲媽行程延誤 深夜駐駕彰化天后宮

2019-04-14 22:56

好大官威？迎媽祖煙火被沒收 彰化副議長嗆執法人員

2019-04-15 14:44

品質落漆？ 台南市新門牌表面裂成「龜殼」

2019-04-14 22:37

桃園青年體驗園區啟用 免費入園2個月

2019-04-15 00:22

新竹內灣螢火蟲季周三登場 來玩包套體驗

2019-04-15 00:26

桃市府清大要蓋國際級醫學中心 鄭文燦賀陳弘簽合作書

2019-04-15 13:02

台南成為台灣第一個「履歷不貼照」友善城市

2019-04-15 12:50

基隆主題曲回來了 穿公主服迎公主第二人半價

2019-04-14 21:05

大甲媽回鑾 清水警方呼籲信徒晚上不要放鞭炮影響安寧

2019-04-14 19:51

「殺手」也有春天 小花蔓澤蘭竟有兩大功用

2019-04-15 07:41

媽祖遶境香客廁所排長龍 派出所長：歡迎來方便

2019-04-15 09:29

大甲媽明天回鎮瀾宮 交通資訊看這裡

2019-04-15 09:44

台南左鎮化石園區要開幕了 5月12日免費入場

2019-04-14 23:20

別變三寶！ 台北市「路口淨空」 33處加強取締

2019-04-15 12:03

屏東三大日音樂節今晚落幕 未來要變春天音樂盛典

2019-04-14 21:39

印尼總統大選海外投票 高雄車站旁投票所塞爆

2019-04-14 18:44

北市敬老卡補助大縮水 遭議員砲轟敬老還是欺老

2019-04-15 15:56

兩尊媽祖今進台中 是否相遇靠「神蹟」

2019-04-14 23:07

全國「第一鮪」在宜蘭！重達210公斤11點拍賣

2019-04-15 08:42

北港武德宮又捐善款又施善粥 財神爺生日趴特溫馨

2019-04-14 19:34

黑鮪魚起鉤！ 滿大豐2號返港搶「屏東第一鮪」

2019-04-15 15:12

紙莎草是文明發展功臣 台北市多處池塘看得到

2019-04-15 07:41

防石虎改造雞舍啟動 創造養雞戶及保育雙贏

2019-04-14 18:55

影／基隆港才有的風景 盛世再臨兩公主一唱一和

2019-04-15 14:14

汐止增etag偵測器、智慧監視器 即時估車流量改善塞車

2019-04-15 11:28

43項高低空極限挑戰 桃園青年體驗園區搶先體驗

2019-04-14 18:29

瘋媽祖 台鐵員林站單日旅客數破紀錄

2019-04-14 19:12

阿里山林業遺跡集材柱再度發芽？ 鑑定是玉山假沙梨

2019-04-15 10:19

壢新「巨大」違建 檢舉4年不見拆

2019-04-15 00:17

大甲媽回鑾了！台中市交通管制路線看這邊

2019-04-15 11:46

影／侯友宜：招商要和企業合作 從1到1萬

2019-04-15 12:07

台61線房裡交流道19日封路施工 用路人注意改道

2019-04-15 13:02

陪大甲媽祖回鑾 柯文哲脫帽給93歲阿嬤粉絲看清楚

2019-04-15 13:28

立委吳琪銘邀劇團演短劇 教觀眾地震如何逃生

2019-04-14 21:25

中壢中平商圈騎樓整平了 逛街購物行走更舒適自在

2019-04-15 11:00

新北有家長埋怨孩子不好教 教育局長：從品格教育做起

2019-04-14 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top