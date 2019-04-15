彰化縣最老化鄉鎮 大城善心人捐「賓士」服務家鄉長輩

2019-04-15 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化大城鄉老年人口高達24%，鄉內目前有4個巷弄長照據點，但有的長輩因前往不便作罷，在地善心人士陳景輝與蔡鴻儒已離鄉多年，但惦記家鄉，今天各捐出一輛價值200多萬的九人座賓士休旅車，作為長青服務車，未來接送長輩到長照站，阿公阿嬤樂得搭「賓士」上學去。

大城鄉是彰化老年人口最高的鄉鎮，全鄉1萬6千多人，65歲以上有4千多人，近年以「老老學堂」為名設置巷弄長照站，提供健康促進、共餐；另有二林基督教醫院定期安排社工、護理師等前來服務，長輩可在長照站相互陪伴、運動與學習。

鄉長蔡鴻喜表示，鄉內子女大多外出謀生，長輩到外參加活動不便，因緣際會提出須要接送車的需求，其胞弟蔡鴻儒一口答應，好友陳景輝也慷慨解囊提供賓士休旅車，將有助長者到長照站的意願；二林基督教醫院長詹賜貳也承諾後續司機聘用費、稅金和保險費等協助，對偏鄉鄉鎮來說是相當大的幫助。