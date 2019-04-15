台中豐潭鐵道綠廊開工 縫合鐵道兩側空間

2019-04-15 15:49 中央社 台中15日電



為活化台中市豐原潭子段鐵路高架化後地面空間，台中市建設局規劃的城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程今天開工，台中市副市長楊瓊瓔表示，將縫合鐵道兩側空間，改善基地環境。

城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程開工典禮今天舉行，市府表示，將投入總經費約新台幣3.9億元建置潭心自行車道、人行道及綠美化廣場，預計109年6月底完工。

楊瓊瓔表示，鐵道綠廊與台3線及沿線各車站體串聯，可扮演新都市帶狀發展核心，縫合鐵道兩側空間紋理，加速都市軸線翻轉，長期而言，可提升居民空氣品質，改善基地周遭環境，帶給豐原及潭子區更美好的生活環境。

台中市建設局長陳大田指出，豐原區至潭子區將闢建自豐原車站北側起至潭子車站的鐵道綠廊，總長9.9公里，平均寬度11公尺，開闢後可望串連鐵道東西兩側空間，同時將優化潭子區公所前原有公園、重塑潭子國小圍牆與正門、興建橫跨省道串聯鐵道綠廊與潭雅神自行車道的自行車天橋。

協助向中央爭取經費的立委洪慈庸表示，為了促進周邊地區整體發展，她也協助潭子農會穀倉爭取中央補助修復暨再利用工程，盼活化地方，提升潭子地區生活品質及觀光能量，成為城市休憩活動新據點。

交通部台灣鐵路管理局副局長馮輝昇說，「鐵道綠廊潭心計畫」是中央、地方共同合作的重要工程，透過綠廊規劃帶動周邊商機及沿線多元發展，將進一步了解地方反映的停車需求，配合解決問題、互利共好。