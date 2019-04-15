印尼總統大選不在籍投票 明道印尼生在台灣首投

2019-04-15 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



印尼第四屆總統大選將於4月17日投票，印尼不在籍投票制度行之有年，明道大學有100多名印尼外籍生是首投族，學生爭取第一次投票權利，校方昨天協助接送學生到田中鎮的投票所，讓在台求學的印尼學生也能投下總統大選的一票。

這次印尼總統大選不在籍投票全台設有34個投開票所，彰化縣只有2處都在印尼商店，明道大學目前有1千多名外籍生，以東南亞生較多，學校除了提供穆斯林學生禮拜堂，學生餐廳也有肉類標誌提醒服務，協助外籍生日常生活。

今年參與投票的企管系大三同學安德里說，認同台灣的民主選舉制度，這次印尼有一首選舉歌曲「千萬不要不投票」，這次是他人生中第一次行使公民投票的權利，不想因在海外讀書就放棄投票。

印尼的海外投票機制採先登記制，海外印尼公民須先上印尼中選會官網登記，已在台灣投票第二次的印尼碩士班學生韓胡森說，投票規定及候選人宣傳早在去年7、8月份就已透過網路展開，而投票的監督委員會是由熱心的移工及學生們組成，總統大選投票日雖是4月17日，但考量當天在台灣的學生及移工要上課工作，所以台灣站訂在4月14日星期日投票，所有海外選票會送回印尼在17日統一開票。