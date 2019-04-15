整治鐵砧山崩塌 蔡其昌：遊客安全更有保障

2019-04-15 15:02 中央社 台中15日電



台中大甲鐵砧山北側發生崩塌狀況，立法院副院長蔡其昌向中央爭取經費整治，今天邀集相關單位視察整治工程時表示，期盼讓鐵砧山風華再現，讓遊客玩得更安心。

鐵砧山是中部地區歷史景點之一，北側因坡頂缺乏完善排水系統，豪雨後發生溢流造成崩塌，蔡其昌107年向交通部觀光局爭取新台幣2億元經費，分4期進行活化工程，同時爭取到農委會編列第一期經費1500萬元、第二期1200萬元整治崩塌問題。

蔡其昌今天邀集農委會林務局東勢林區管理處長蕭崇仁、台中市政府風景區管理所長廖偉志、台中市議員施志昌及頂店社區發展協會理事長周素環等人，共同視察鐵砧山北側崩塌整治工程。

蔡其昌說，鐵砧山北面崩塌問題必須盡速處理，由農委會編列預算第一期1500萬元、第二期1200萬元整治崩塌山面，台中市政府風管所運用觀光局補助第一期活化預算2800萬元整治中山公園坡頂排水系統，透過第一期工程整治後，北面崩塌情形便能得到初步舒緩，讓遊客能夠玩得更安全。

蔡其昌指鐵砧山是大甲人心中充滿回憶的景點，未來4期活化工程，包括鐵砧山雕塑公園觀光服務設施改善、劍井遊憩區暨門戶入口改善、挑戰型自行車道、三軍公園綠地開放暨周邊動線改善及海岸大草原景觀區完成後，結合在地觀光特色，必定能讓鐵砧山風華再現。

施志昌也說，鐵砧山北面崩塌、中山公園排水系統一直是海線鄉親最擔憂的問題，他將與轄區議員共同緊盯執行單位，中央與地方合作努力，海線觀光發展一定會產生正面加乘效果。