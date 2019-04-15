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鐵砧山崩塌問題 蔡其昌找相關單位會勘

2019-04-15 13:50聯合報 記者游振昇╱即時報導

立法院副院長蔡其昌今天找相關單位，會勘鐵砧山崩塌整治工程，蔡其昌說完成整治後，遊客安全才更有保障。

大甲鐵砧山是中部地區充滿回憶的歷史景點，立法院副院長蔡其昌107年向交通部觀光局爭取2億元經費，分4期進行鐵砧山活化工程，同時爭取到農委會編列第一期1500萬元、第二期1200萬元經費整治崩塌問題。

今天邀集農委會林務局東勢林區管理處蕭崇仁處長、台中市政府風景區管理所廖偉志所長、台中市議員施志昌及頂店社區發展協會理事長周素環等人共同視察北側崩塌工程。

鐵砧山北側因坡頂缺乏完善排水系統，豪雨後發生溢流造成崩塌狀況，農委會林務局編列第一期1500萬元經費整治坡頂截排水系統，並於坡面施建鐵框護坡1座（高6M，長60M）、箱籠護坡3座（高4M，長182M）及撒草仔植生（3800M²）方式改善。

在蔡其昌的建議下，本年度更編列第二期整治預算1200萬元，持續改善北側崩塌問題。

蔡其昌表示，鐵砧山北面崩塌問題必須盡速處理，由委會編列預算第一期1500萬元、第二期1200萬元整治崩塌面，台中市政府風管所運用觀光局補助第一期活化預算2800萬元，整治中山公園坡頂排水系統，透過第一期工程整治後，北面崩塌情形便能得到初步舒緩，讓遊客能玩得安全。

立法院副院長蔡其昌，今天找相關單位會勘鐵砧山崩塌問題。記者游振昇/攝影
立法院副院長蔡其昌，今天找相關單位會勘鐵砧山崩塌問題。記者游振昇/攝影
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鐵砧山蔡其昌
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