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水湳經貿園區便道完工未通車 5月底開放

2019-04-15 13:33中央社 台中15日電

台中市水湳經貿園區公51西側、南側便道完工4個多月遲未通車，台中市議員陳淑華今天會同市府相關單位前往會勘後，建設局表示，5月底前完成驗收及做好標誌、標線後開放。

水湳經貿園區公51西側、南側便道完工4個多月遲遲不能通車，引起附近福上巷、大河一巷、美滿社區數百戶居民不滿。陳淑華上午會同建設局、交通局、當地里長現場勘查。

陳淑華表示，當年市府辦理水湳經貿園區中央公園公51開闢，廢除通行超過百年的福上巷及周邊巷道，引發居民抗議陳情。經她介入協調後，4年前市府同意辦理公51西側、南側便道等兩條道路做為福上巷等的替代道路，方便居民出入與前往河南路及甘肅路。

陳淑華指出，去年大選前後多次會勘公51兩側便道相關通車的配套研議，公51並已於去年12月完工，但交通局迄今沒有進行相關交通配套規劃，延宕4個多月不作為。

逢福里里長張文平說，里辦公處經常有民眾來抱怨市府為何完工那麼久了，還不開放通行，市府效率有待提升。

陳淑華在會勘過程要求市府儘速完成相關程序，加緊做好交通配套規劃，在5月底前開放民眾通行。建設局承諾，將在5月底前完成驗收並做好標誌、標線等交通配套措施後，開放供民眾通行。

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