見證台南消防史 古蹟原合同廳舍啟用

2019-04-15 12:42 中央社 台南15日電



台南市定古蹟「原台南合同廳舍」修復完工，今天正式啟用。除了原本的中正消防分隊繼續進駐使用外，部分空間規劃為消防史料館，展示從日治時期起的消防發展歷程。

台南市政府消防局記載資料指出，原台南合同廳舍分兩個時期建造。第一個時期為1930年為慶祝昭和天皇登基所興建的6層樓高中央高塔，當時稱為「御大典紀念塔」；後來被稱為「火見樓」、「望火樓」，是當時台南市區裡最高的建築，做為消防瞭望台使用。

第二個時期為1938年在高塔兩側擴建「合同廳舍」（聯合辦公廳舍），原供「消防組詰所」、「錦町警察官吏派出所」及「台南州警察會館」等單位使用，是目前台灣少數保存下來的原日治時期消防設施。

台南市長黃偉哲出席啟用典禮致詞表示，原台南合同廳舍修護計畫於民國103年啟動，今年3月完成，使用經費約新台幣6774萬元。修復期間中正消防分隊持續使用廳舍；並把原為派出所、女警隊、少年隊使用的空間規劃為消防史料館。

黃偉哲表示，這處市定古蹟可說是活的消防史，而且持續進行中。消防史料館中的珍貴史料可以讓民眾更了解消防工作、及所有打火弟兄們的辛勞付出。

市府特別邀請於1919年在台南最早成立義消組織「台南消防組」的日本人住吉秀松家族成員出席。

住吉秀松的次子、93歲的住吉弘光表示，父親在台灣除了主持多項橋梁等重大工程的建設之外，也在台南成立消防組織，過世後由母親捐資參與興建消防塔。現在父親的事蹟能被收錄進入消防史料館，讓家人們備感榮幸。也希望後輩們能夠繼續承接、珍惜與台南的這一段友好情誼。(編輯:孫承武)