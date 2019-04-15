祈求平安 大甲林家姊妹隨香拜白沙屯媽

2019-04-15 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



清晨7時許的台中市龍井中彰大橋旁，白沙屯的隨香信徒們守在這兒，等候鑾轎往何處去的進一步指示。家住大甲的林家姊妹騎著機車也在此暫休，她倆雖也是大甲媽的信徒，但這次隨白沙屯媽出巡，中途還趁大甲媽抵達嘉義新港奉天宮時去拜拜。對於為何這麼虔誠，她們說，感謝媽祖保佑，「平安就是福」。

中彰大橋位在彰化伸港和龍井間，白沙屯媽祖凌晨4時由鹿港大慶通運起駕，一路經中彰大橋進入台中市，一早6時許就有信徒守在橋邊迎駕，還隨手遞上熱騰騰的早點或是提神飲料，也有小貨車改裝而成的「媽祖婆順風車」讓走累的老人家可以上車稍微歇一下腳。

已50多歲的林家姊妹這次騎著機車一路隨香，她們比鑾轎先過橋，就在橋邊守著休息，機車上還綁著隨身使用的帳棚和簡單起居用品。

林家姊姊說，她是大甲人，從小信媽祖，也跟著媽祖遶境，6年前跟朋友一起去苗栗拱天宮拜拜，出來時看到跑馬燈寫著遶境時間，心中突然有靈感，好似媽祖也邀她隨行，她就展開了連續6年隨同白沙屯媽祖遶境之旅，妹妹看著有趣，這次也一同參加。

她倆和其他許多隨香的機車族一樣，都是以機車為隨行工具，有時騎有時下來走，到了鑾駕駐紮時，就找適當的地方紮下帳棚，一切隨興，因為「媽祖會安排」。