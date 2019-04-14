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新住民也是臥虎藏龍 林麗蟬盼政府推創業陪伴機制

2019-04-14 23:19聯合報 記者何烱榮╱即時報導

1950年代，來自海峽對岸大江南北的美食改變了台灣傳統的飲食習慣；近幾年，來自東南亞的新住民帶來異國美食，正悄悄地改變台灣飲食文化。國黨不分區立委林麗蟬說，很多新住民有好手藝，想創業開店卻不清楚台灣的法規、衛生標準和稅務，她爭取兩年多的新住民創業「陪伴機制」，希望能在今年下半年上路。

林麗蟬說，她發現很多新住民媽媽想創業，卻不知如何開始，所兩年來她在立法院積極爭取成立「陪伴機制」；就是希望政府能重視此問題，應比照推動社區營造和青年創業計畫，有專業單位協助提出講習、輔導，當新住提出創業的亮點計畫時，政府委託專業單位進行「一路輔導」，讓新住民充分了解台灣的相關法規、衛生標準及稅制，還要指導新住民如何打造品牌、行銷，完成創業的夢想。

近幾年，越南、印尼、泰國傳統的美食小吃店在全台各角落林立，越南河粉、月亮蝦餅、打拋肉、椒麻雞…，已成台灣人日常的舌尖美食。林麗蟬說，目前台灣有54萬多個新住民家庭，彰化縣有2萬多，很多新住民媽媽開小吃店賺錢養家，需要政府重視與輔導。

「政府很早就成立外配基金，馬英九執政時改成新住民發展基金，這兩年我積極反映與爭取應按照當初成立計畫，基金應維持10億元，行政院已答應今年要補足。」林麗蟬說，她發現向基金提出計畫申請經費的案件，八成以上是政府部門，這是很奇怪的現象，不是新住民不知道申請，而是不曉得如何提出計畫。

林麗蟬說，政府照顧新住民應有新思維，應協助新住民發揮所長，也融入台灣社會與文化，而不是「閒閒美代子」，造成新住民給社會有錯誤的印象，讓新住民對她們的第二故鄉台灣，也有所貢獻。

國民黨不分區立委林麗蟬來自柬埔寨，今天下午她帶著新住民姊妹在花壇路邊分送食物和飲...
國民黨不分區立委林麗蟬來自柬埔寨，今天下午她帶著新住民姊妹在花壇路邊分送食物和飲料，給跟隨大甲媽遶境進香的信眾。記者何烱榮／攝影
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國民黨不分區立委林麗蟬來自柬埔寨，她經常全台趴趴走，凝聚東南亞新住民的感情。記者...
國民黨不分區立委林麗蟬來自柬埔寨，她經常全台趴趴走，凝聚東南亞新住民的感情。記者何烱榮／攝影
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國民黨不分區立委林麗蟬（後排右4）來自柬埔寨，今天下午她帶著新住民姊妹在花壇路邊...
國民黨不分區立委林麗蟬（後排右4）來自柬埔寨，今天下午她帶著新住民姊妹在花壇路邊分送食物和飲料，給跟隨大甲媽遶境進香的信眾。記者何烱榮／攝影
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東南亞新住民葉雅蒂（左起）、萬貞儀、潘秋玄和文彩燕都擁有一手好手藝，經常做美食跟新住民姊妹分享。記者何烱榮／攝影
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文彩燕（戴帽者）結經常四處傳授、推廣3D藝術果凍。照片／文彩燕提供
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新住民創業林麗蟬

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