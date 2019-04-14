新住民也是臥虎藏龍 林麗蟬盼政府推創業陪伴機制

2019-04-14 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



1950年代，來自海峽對岸大江南北的美食改變了台灣傳統的飲食習慣；近幾年，來自東南亞的新住民帶來異國美食，正悄悄地改變台灣飲食文化。國黨不分區立委林麗蟬說，很多新住民有好手藝，想創業開店卻不清楚台灣的法規、衛生標準和稅務，她爭取兩年多的新住民創業「陪伴機制」，希望能在今年下半年上路。

林麗蟬說，她發現很多新住民媽媽想創業，卻不知如何開始，所兩年來她在立法院積極爭取成立「陪伴機制」；就是希望政府能重視此問題，應比照推動社區營造和青年創業計畫，有專業單位協助提出講習、輔導，當新住提出創業的亮點計畫時，政府委託專業單位進行「一路輔導」，讓新住民充分了解台灣的相關法規、衛生標準及稅制，還要指導新住民如何打造品牌、行銷，完成創業的夢想。

近幾年，越南、印尼、泰國傳統的美食小吃店在全台各角落林立，越南河粉、月亮蝦餅、打拋肉、椒麻雞…，已成台灣人日常的舌尖美食。林麗蟬說，目前台灣有54萬多個新住民家庭，彰化縣有2萬多，很多新住民媽媽開小吃店賺錢養家，需要政府重視與輔導。

「政府很早就成立外配基金，馬英九執政時改成新住民發展基金，這兩年我積極反映與爭取應按照當初成立計畫，基金應維持10億元，行政院已答應今年要補足。」林麗蟬說，她發現向基金提出計畫申請經費的案件，八成以上是政府部門，這是很奇怪的現象，不是新住民不知道申請，而是不曉得如何提出計畫。