傳奇的新住民媽媽 文彩燕歡喜心推廣3D藝術果凍

2019-04-14 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「這是要向大甲媽祝壽的13吋竹子湖藝術果凍，是3D造型，湖中有花草、有2條金魚，祝壽後跟信眾分享。」來自越南的文彩燕擁有一手立體果凍的好手藝，她說，四月一整月課程滿滿，她喜歡到處教婆婆媽媽如何製作立體果凍，看到大家學得很開心，她也很開心。

彰化縣有2萬多個新住民家庭，文彩燕是社區、家政班婆婆媽媽和學校家長間口耳相傳，也競相邀約的傳奇新住民媽媽。文彩燕說，3D立體果凍在北部很流行，中部不多見，一般都是2D的奶油擠花、拼圖造型，這兩年她到處推廣立體果凍手藝。她說，除了竹子湖3D藝術果凍，母親節快到了，她同時設計製做母親節藝術果凍跟有緣人分享。

16日彰化市大竹一間教會、19日信義國中國小、25日延平社區、26日聯興國小…文彩燕的日曆手冊滿滿的上課行程，她說，平常除接受訂單製作立體藝術果凍，也常到各地免費傳授手藝；三月間她在臉書個人網頁貼文表明，四月開放立體果凍免費教學，邀約不斷，通常上課人數以30人為主，聯興國小校長柯文吉邀她到學校親子教學，聽說人數多達90人，將是最大一場立體藝術果凍教學。

文彩燕3歲就皈依三寶，7時開始茹素，她在胡志明市1家台商工廠當管理員時，認識來自台灣的幹部，27歲時成為台灣媳婦，育有1 名15歲的兒子。「彩燕，什麼時候再來教我做立體果凍？」田中鎮頂潭家政班的82歲阿嬤上了一堂果凍製作課後，欲罷不能，拉著文彩燕要她再來上課。她說，傳授製作3D藝術果凍讓很多人很快樂，也很有成就感。

「我從小就喜歡做餅乾、甜點，果凍是越南人常吃的甜點，有很多手藝很厲害的師傅，我到處拜師學做各種造型的果凍，沒想到會成為我在台灣發展的手藝。」除了立體藝術果凍，星空棒棒糖也是很受歡迎的手藝。