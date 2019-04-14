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媽祖也遭網路霸凌 網友磕頭沒用六房媽祖要提告

影／印尼大選 台中移工齊聚投票逾時人潮仍等候

2019-04-14 19:34聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

第四屆印尼總統大選，台灣印尼僑民也進行海外投票，位在台中市有3個投票所，過了投票截止時間，但排出長長的人龍，人在台灣，仍不放棄選總統的權利。

台中市中區繼光街丶綠川西街，加上豐原共3處投票所，投票所外面站滿了等待投票的印尼選民，只有少數選務人員但秩序良好。

投票原訂在下午五點結束，但截至投票時間到，中區繼光街投票所仍有400、500人還在等唱名投票。

選務人員表示，在台灣的印尼人民照樣可投票選總統，但必須在規定期限先上網註冊，昨帶護照到現場，等選務人員唱名，驗證即可入內投票。有人臨時起意要投票丶或沒帶護照，都被拒絕。

印尼僑民在選務人員唱名後，驗過䕶照才能入內投票。記者陳秋雲/攝影
印尼僑民在選務人員唱名後，驗過䕶照才能入內投票。記者陳秋雲/攝影
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投票印尼護照

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