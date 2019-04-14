影／印尼大選 台中移工齊聚投票逾時人潮仍等候

2019-04-14 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



第四屆印尼總統大選，台灣印尼僑民也進行海外投票，位在台中市有3個投票所，過了投票截止時間，但排出長長的人龍，人在台灣，仍不放棄選總統的權利。

台中市中區繼光街丶綠川西街，加上豐原共3處投票所，投票所外面站滿了等待投票的印尼選民，只有少數選務人員但秩序良好。

投票原訂在下午五點結束，但截至投票時間到，中區繼光街投票所仍有400、500人還在等唱名投票。