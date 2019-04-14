肝不好人生變黑白 彰化縣今年萬人健檢增加C肝篩檢
彰化縣一年一度整合式健康篩檢活動，即今年萬人健檢第一場，今天在二林文化教育園區登場。縣長王惠美說，C肝是國病，今年縣府多編列280萬元，即每個人增加200元作C肝篩檢，「健康是人的最大財富，民眾要定期做健康檢查，以確保自身的健康」。
今天一早6時30分，王惠美和衛生局長葉彥伯來到二林文化中心關心萬人健檢進行情形；葉彥伯說，因健檢要空腹，絕大多數長輩又很早起床，清晨6點就有人來排隊，今天共有494人接受免費的整合式健康篩檢；下一場是20、21日在彰化市南郭國小。
彰化縣萬人健檢活動邁入第15年，每年目標人數1萬4千名，總共有17萬5千多人次做過健康檢查；往年每人預 算800元，今年增為1000元。王惠美說，因為過去這十幾年的努力，讓彰化縣民能早期發現，早期治療，彰化縣的平均年齡也比其他縣市多了將近1歲。
「感謝許多團體經費上的挹助，彰化縣根除C肝計畫預計3年減半、6年根除，彰化縣現在是個示範點。」王惠美說，在這次的健康檢查過程中，會替大家篩檢C肝，現在有一種口服藥，自己花錢要20萬元，不過現在健保署將全額支付，如果檢查結果得到了C肝，可以與醫療單位配合，有將近97%到98%的治癒率。
整合式健康篩檢項目，除中央預防保健篩檢項目成人健檢、4項癌症篩檢外，還包含彰化縣健康防治政策項目，即肝癌篩檢、C肝根除計畫的C型肝炎、胃癌、傳染病篩檢等。
只要設籍彰化縣，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上，今年未做成人健康檢查者，都可洽各鄉鎮市衛生所報名參加。
葉彥伯說，縣府為即將到來的超高齡社會預做準備，今年年將在第二階段醫師報告解說時，增加體適能檢測服務，檢測內容包括身體組成、柔軟度、上肢下肢肌耐力、心肺耐力及動靜態平衡等。
篩檢發現異常的民眾，彰化縣衛生局和衛生所會積極提供後續轉介服務及安排健康促進服務，讓縣府團隊為民眾健康把關。
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