親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融戰羅德 三打席飛球出局未能建功

天皇以前為何要染黑牙齒？ 學者揭70個天皇的秘密

肝不好人生變黑白 彰化縣今年萬人健檢增加C肝篩檢

2019-04-14 15:29聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣一年一度整合式健康篩檢活動，即今年萬人健檢第一場，今天在二林文化教育園區登場。縣長王惠美說，C肝是國病，今年縣府多編列280萬元，即每個人增加200元作C肝篩檢，「健康是人的最大財富，民眾要定期做健康檢查，以確保自身的健康」。

今天一早6時30分，王惠美和衛生局長葉彥伯來到二林文化中心關心萬人健檢進行情形；葉彥伯說，因健檢要空腹，絕大多數長輩又很早起床，清晨6點就有人來排隊，今天共有494人接受免費的整合式健康篩檢；下一場是20、21日在彰化市南郭國小。

彰化縣萬人健檢活動邁入第15年，每年目標人數1萬4千名，總共有17萬5千多人次做過健康檢查；往年每人預 算800元，今年增為1000元。王惠美說，因為過去這十幾年的努力，讓彰化縣民能早期發現，早期治療，彰化縣的平均年齡也比其他縣市多了將近1歲。

「感謝許多團體經費上的挹助，彰化縣根除C肝計畫預計3年減半、6年根除，彰化縣現在是個示範點。」王惠美說，在這次的健康檢查過程中，會替大家篩檢C肝，現在有一種口服藥，自己花錢要20萬元，不過現在健保署將全額支付，如果檢查結果得到了C肝，可以與醫療單位配合，有將近97%到98%的治癒率。

整合式健康篩檢項目，除中央預防保健篩檢項目成人健檢、4項癌症篩檢外，還包含彰化縣健康防治政策項目，即肝癌篩檢、C肝根除計畫的C型肝炎、胃癌、傳染病篩檢等。

只要設籍彰化縣，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上，今年未做成人健康檢查者，都可洽各鄉鎮市衛生所報名參加。

葉彥伯說，縣府為即將到來的超高齡社會預做準備，今年年將在第二階段醫師報告解說時，增加體適能檢測服務，檢測內容包括身體組成、柔軟度、上肢下肢肌耐力、心肺耐力及動靜態平衡等。

篩檢發現異常的民眾，彰化縣衛生局和衛生所會積極提供後續轉介服務及安排健康促進服務，讓縣府團隊為民眾健康把關。

縣長王惠美（左1）一早到二林文化中心，向萬人健檢的工作人員致謝。記者何烱榮／攝影
縣長王惠美（左1）一早到二林文化中心，向萬人健檢的工作人員致謝。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣今年第一場萬人健檢活動在二林文化中心廣場登場，因增加C肝篩檢吸引更多人參加...
彰化縣今年第一場萬人健檢活動在二林文化中心廣場登場，因增加C肝篩檢吸引更多人參加。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣今年第一場萬人健檢活動在二林文化中心廣場登場，因增加C肝篩檢吸引更多人參加...
彰化縣今年第一場萬人健檢活動在二林文化中心廣場登場，因增加C肝篩檢吸引更多人參加。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣今年第一場萬人健檢活動在二林文化中心廣場登場，因增加C肝篩檢吸引更多人參加...
彰化縣今年第一場萬人健檢活動在二林文化中心廣場登場，因增加C肝篩檢吸引更多人參加。記者何烱榮／攝影
分享

C肝健康檢查

相關新聞

影／93歲灣生回台南老家 有一段信守承諾近80年的故事

2019-04-14 12:47

不僅瘋媽祖 台中南天宮、元保宮也有遶境活動

2019-04-14 13:48

大甲媽、白沙屯媽祖回鑾會不會相遇？ 答案有了

2019-04-14 10:26

All In One照顧服務 為長照「造型」

2019-04-13 23:31

突破肢體、年齡障礙 85小、老英雄熱血競賽

2019-04-13 23:30

台中大停水 餐飲業水車待命

2019-04-13 23:24

中火汙水超標 中市府決重罰、排除停機

2019-04-13 23:19

芋粿巧滿滿愛心 罹癌楊小妹畫感謝卡給不曾見面的恩人

2019-04-13 21:06

影／桐花祭開幕 蔡英文：樟之細路串連全台客家美景

2019-04-13 19:14

統派不遊行 中市公民團體依舊「護台抗中」

2019-04-13 15:48

統促會取消遊行 台中市警局中午收到訊息：確定取消

2019-04-13 11:50

白沙媽、大甲媽之外 走過188年的同安寮請媽祖更為動人

2019-04-13 11:46

局長強迫公務員參加宮廟繞境？ 中市社會局：絕無此事

2019-04-13 11:01

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

2019-04-13 18:32

注意！新竹縣竹北9個里 21日將停水8小時

2019-04-13 18:51

大甲媽、白沙媽走同一條路 信眾：媽祖慈悲不用趕場

2019-04-13 20:39

這間書店不賣書…活了4年都沒倒 蔡馬朱侯搶著逛

2019-04-14 08:00

大甲媽、白沙屯媽祖回鑾會不會相遇？ 答案有了

2019-04-14 10:26

頭份市上興里納骨塔案重啟 里民陳情停工說明

2019-04-14 07:46

60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08

白雪公主長這樣！ 好美里彩繪村顛覆童話形象

2019-04-14 07:48

校長抬轎進校園 大甲媽第11年進入校園讓師生嗨翻天

2019-04-13 19:42

清貓砂 桃園試辦回收桶 竹苗須另裝袋交資收

2019-04-13 23:21

叫阮第一名／金門囝仔黃山料 創辦有溫度媒體

2019-04-13 23:53

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

遶境觀察／與女神同行 我是台灣人我驕傲

2019-04-13 15:42

大哥級接駕…大甲媽回鑾 彰警「護駕」虛驚

2019-04-13 23:34

不可燃貓砂何處丟？桃市試辦放「貓砂桶」集中收

2019-04-13 20:55

基隆姜子寮步道越修越糟？晴天也要穿雨鞋登山客罵翻

2019-04-13 20:31

愛河野餐派對 民眾在音樂美食中度個悠閒假日

2019-04-13 20:17

帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45

龍岡米干節今年推加長版：潑水、火把、目腦縱歌狂歡節

2019-04-13 17:54

大甲媽回鑾經埤頭鄉 白沙屯媽祖接著到

2019-04-13 18:44

竹北食物森林種出「大地蛋糕」 二期建置活動開跑

2019-04-13 13:00

屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00

半世紀之約 蘭女畢業50年同學會 她們穿著高中制服出席

2019-04-13 15:40

明華園高雄演貓神 孫翠鳳仍無法登場由女兒出演

2019-04-13 21:22

雲林古坑油桐花開了 趕快把握花期來賞花

2019-04-13 14:20

潑水節被圍攻 侯友宜開槍反擊路人也不放過

2019-04-14 12:28

統派不遊行 中市公民團體依舊「護台抗中」

2019-04-13 15:48

桃園這個里好有愛 彩繪里貓、校狗躍上電箱

2019-04-14 07:53

又見景區遊客爬樹 台東人笑：最近常見穿衣的猴子

2019-04-14 14:33

台中大停水 餐飲業水車待命

2019-04-13 23:24

嘉市交通大執法 首日取締195件

2019-04-13 23:29

影／93歲灣生回台南老家 有一段信守承諾近80年的故事

2019-04-14 12:47

新款千萬超跑撞倒機車 維修費恐逾50萬

2019-04-13 19:11

仁德交流道附近設右轉汽車專用道 腳踏車騎士險象環生？

2019-04-14 08:18

柯文哲開設微博 議員：應解除瀏覽大陸網頁限制

2019-04-13 16:59

社子島拆遷說明 居民：安置條件太嚴苛

2019-04-13 23:06

300多里民反對納骨塔 將成立自救會要求停工

2019-04-14 15:10

芋粿巧滿滿愛心 罹癌楊小妹畫感謝卡給不曾見面的恩人

2019-04-13 21:06

陪大甲媽奇異事跡多 信徒：只有自己體驗才知這種神奇

2019-04-14 10:18

小林村消逝89年的傳統服飾 今天重新現蹤

2019-04-13 19:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top