肝不好人生變黑白 彰化縣今年萬人健檢增加C肝篩檢

2019-04-14 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣一年一度整合式健康篩檢活動，即今年萬人健檢第一場，今天在二林文化教育園區登場。縣長王惠美說，C肝是國病，今年縣府多編列280萬元，即每個人增加200元作C肝篩檢，「健康是人的最大財富，民眾要定期做健康檢查，以確保自身的健康」。

今天一早6時30分，王惠美和衛生局長葉彥伯來到二林文化中心關心萬人健檢進行情形；葉彥伯說，因健檢要空腹，絕大多數長輩又很早起床，清晨6點就有人來排隊，今天共有494人接受免費的整合式健康篩檢；下一場是20、21日在彰化市南郭國小。

彰化縣萬人健檢活動邁入第15年，每年目標人數1萬4千名，總共有17萬5千多人次做過健康檢查；往年每人預 算800元，今年增為1000元。王惠美說，因為過去這十幾年的努力，讓彰化縣民能早期發現，早期治療，彰化縣的平均年齡也比其他縣市多了將近1歲。

「感謝許多團體經費上的挹助，彰化縣根除C肝計畫預計3年減半、6年根除，彰化縣現在是個示範點。」王惠美說，在這次的健康檢查過程中，會替大家篩檢C肝，現在有一種口服藥，自己花錢要20萬元，不過現在健保署將全額支付，如果檢查結果得到了C肝，可以與醫療單位配合，有將近97%到98%的治癒率。

整合式健康篩檢項目，除中央預防保健篩檢項目成人健檢、4項癌症篩檢外，還包含彰化縣健康防治政策項目，即肝癌篩檢、C肝根除計畫的C型肝炎、胃癌、傳染病篩檢等。

只要設籍彰化縣，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，或年滿40歲以上符合成人健康檢查資格者或65歲以上，今年未做成人健康檢查者，都可洽各鄉鎮市衛生所報名參加。

葉彥伯說，縣府為即將到來的超高齡社會預做準備，今年年將在第二階段醫師報告解說時，增加體適能檢測服務，檢測內容包括身體組成、柔軟度、上肢下肢肌耐力、心肺耐力及動靜態平衡等。