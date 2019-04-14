石虎遭路殺 他們研究八卦山脈石虎現況考上研究所

2019-04-14 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



大葉大學生資系學生徐于璇（左）因石虎遭路殺事件，決定作專題研究。照片／大葉大學提供 分享 facebook

石虎是台灣瀕臨絕種的稀有動物，近年石虎頻傳遭路殺意外，大葉大學生物資源學系學生徐于璇、劉秉昇，去年五月開始進行「八卦台地石石虎與哺乳類調查」專題研究，跨出課本、走出教室的觀察成果，獲得學者肯定；兩人因研究石虎生態，透過推甄入學管道如願錄取研究所。

生資系助理教授徐歷鵬是兩人的指導老師，徐于璇透過推甄入學管道，錄取國立東華大學自然資源與環境學系、國立嘉義大學生物資源學系、國立屏科大動物保育研究所，劉秉昇考上台師大環境教育研究所、國立台北大學環境教育與資源碩士班。徐于璇說，她最後選擇屏科大；劉秉昇決定到台師大。

徐于璇、劉秉昇曾跟隨徐歷鵬到馬來西亞的雨林進行生態探討，徐于璇說，原本對生態很有興趣，2017年9月八卦山脈北端的台14（彰南路）發生１隻石虎遭路殺意外，引起她興趣；次月農委會特生中心首次在芬園鄉記錄到石虎活體，讓她改變想法。

2017年11月，徐于璇、劉秉昇和同學林祐聖討論後，決定以八卦山台地的石虎作專題調查，3人在八卦山脈以每2x2公里面積就架1台，共架設24台紅外線自動相機，觀察到2018年6月。

「彰化縣已20年沒有石虎的紀錄，很幸運，2018年5月21日我們在南投市鳳鳴國中附近第一次拍攝到石虎。」徐于璇目前都在苗栗，跟著石虎保育協會理事長陳美汀繼續調查石虎，她說，在徐歷鵬、林育秀兩位老師指導下，又有學姊房兆屏、學長李冠勳協助，她和2名同學一步一步學會如何做野外調查，並完成專題實作。