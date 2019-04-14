中市逾15萬移工移民 泰緬潑水節藍綠同台獻聲
台中市政府統計，全市外籍移工有10.7萬人丶新移民有4.7萬人。台中市政府勞工局今天在東協廣場舉辦「第4屆移鳴驚人東協好聲音才藝競賽暨泰緬潑水節慶活動」共度潑水節，有如中國人的新年，現場熱鬧展開。
4月14日是泰緬潑水節，如同過新年，是泰語民族與東南亞地區最盛大的節日。
台中市政府勞工局今天在東協廣場辦才藝競賽，吸引逾40組隊伍報名，歡唱熱舞很有過年氣氛。
與會代表在台上進行堆沙塔插旗獻花象徵回饋與祈福，並合唱「我只在乎你」，夢江南歌舞劇團的新住民也共舞。
副市長楊瓊瓔、民進黨市江肇國與黃守達等人也同台合唱，祝賀移工開心過潑水節。
外交部中部辦事處處長宋子正、東協四國代表處代表，台中市工業總會及五大工會理事長等人出席。
楊瓊瓔表示，台中市外籍移工及新住民人數分居全國第2及第5，為讓新住民、外籍移工安居樂業，市府積極推動多元文化政策，透過勞工局舉辦「東協好聲音才藝競賽」提供移工及新住民舞台，以音樂及多元才藝詮釋異國文化特色。
勞工局局長吳威志說，勞工局今年度持續開辦移工國語文班，下半年亦將陸續舉辦友善國際勞工嘉年華及中台灣國際移工球類競賽。
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