中市逾15萬移工移民 泰緬潑水節藍綠同台獻聲

2019-04-14 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市政府統計，全市外籍移工有10.7萬人丶新移民有4.7萬人。台中市政府勞工局今天在東協廣場舉辦「第4屆移鳴驚人東協好聲音才藝競賽暨泰緬潑水節慶活動」共度潑水節，有如中國人的新年，現場熱鬧展開。

4月14日是泰緬潑水節，如同過新年，是泰語民族與東南亞地區最盛大的節日。

台中市政府勞工局今天在東協廣場辦才藝競賽，吸引逾40組隊伍報名，歡唱熱舞很有過年氣氛。

與會代表在台上進行堆沙塔插旗獻花象徵回饋與祈福，並合唱「我只在乎你」，夢江南歌舞劇團的新住民也共舞。

副市長楊瓊瓔、民進黨市江肇國與黃守達等人也同台合唱，祝賀移工開心過潑水節。

外交部中部辦事處處長宋子正、東協四國代表處代表，台中市工業總會及五大工會理事長等人出席。

楊瓊瓔表示，台中市外籍移工及新住民人數分居全國第2及第5，為讓新住民、外籍移工安居樂業，市府積極推動多元文化政策，透過勞工局舉辦「東協好聲音才藝競賽」提供移工及新住民舞台，以音樂及多元才藝詮釋異國文化特色。