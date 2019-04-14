不僅瘋媽祖 台中南天宮、元保宮也有遶境活動

2019-04-14 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市南天宮關帝爺上午遶境至太平，在太平運動埸停駐佈施白米，還讓民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安。圖／民眾提供 分享 facebook

農曆三月不僅瘋媽祖，台中市分別供奉關帝爺和保生大帝的南天宮、元保宮，昨天和今天也別都有遶境遊行。

南天宮關帝爺昨上午9點起駕，有逾2000名信眾隨行，並分別在南天宮、建國市場、南區醒修宮關聖帝君、大里塗城國小、太平運動場設布施區。

昨晚夜宿大里塗城國小大禮堂後，今上午遶境至太平，在太平運動埸停駐布施白米，還讓民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安，並發放白米給弱勢家庭，有3千弱勢家庭受惠。

包括太平區公所、各里均動員人力協助；市議員李麗華議員服務處也贊助膳食，並協助接待。

今年是保生大帝1041周年誕辰，元保宮已有229年歷史的六庄頭祈福遶境，上午舉辦起駕儀式，儀式在陣頭表演後點燃六庄頭起馬炮，隨即由禮生穿著長袍、騎著白馬帶領陣頭出發。

駕儀式由主委賴信雄擔任主祭官，他表示，元保宮每年遶境活動均受到廣大信徒歡迎，今年更擴大聘請深具文化意涵的特色陣頭隨行，出巡神轎包含開路鼓、頭燈、五營旗、大旗、四大元帥及涼傘，醒獅團、龍陣、官將首、蜈蚣鼓等，遶境過程中將沿途發送香案桌裙及限量保生大帝平安符，祈求合境平安、人人健康、事業發達。

遶境路線是中區、西區、北區及北屯區等4個行政區共6個庄頭，包含14日後龍仔、15日麻園頭、16日邱厝仔、17日三十張犁(北區北屯區)、18日二份埔、19日賴厝廍、淡溝仔等，其中18日子時舉行保生大帝聖誕1041周年祝壽大典，並於19日下午5時回駕元保宮，結束6天的遶境行程。