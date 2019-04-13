中市大停水 大型餐廳備水找水車待命備戰

2019-04-13 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台灣自來水公司第四區處緊急搶修鯉魚潭給水廠原水抽水站設備漏水，台中市7萬3000戶從昨晚10點起到今晚9點停水23小時，停水區內，自來水公司今天已加派水車提供民生用水，大型餐飲業者不但早早備水，今天也找來水車在旁待命備戰。

台中牛排館中科店洪姓業者說，店內有1000個座位，用水需求大，去年餐廳也在停水區，因此今年提早因應。昨天已請水車儲水20噸，把水塔裝滿，以餐廳假日用水量，可能不夠中餐使用，請2輛水車在旁待命。今天還不到中午，餐廳的儲水剩下七成，馬上請水車補水，還好過中午後，自來水就恢復供水，影響不像前年5月大停水嚴重。

台中市烹飪公會理事長葉信宏說，餐飲業最怕旺季遇到大停水，去年5月台中停水41小時，又適逢母親節前一周的周六、周日黃金檔期，大餐廳、美髮業都苦不堪言，今年自來水公司及早通知，加上避開旺季，停水時間不到一天，影響層面不像去年嚴重，停水區內以大型餐廳受影響最大，有的仍需由水車補水因應，另外，停水區內攤商、美髮業者都有受影響。