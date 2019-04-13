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芋粿巧滿滿愛心 罹癌楊小妹畫感謝卡給不曾見面的恩人

2019-04-13 21:06聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣田中鎮話題生活飲食館負責人張志遠放下生意，為彰化家扶中心舉辦「古早味の愛～田中話題公益愛心粿義賣活動」，義賣他自己做的油飯、甜米糕、芋粿仔及菜頭粿等古早味美食，所得4萬2000元，全部捐給家扶。去年接受他幫助的罹癌楊小妹在阿嬤陪伴下，來到現場向從未見面的張叔叔致謝，送上她自己畫的謝卡，場面感動現場來賓。

今天的義賣活動最感人的場面是，田中鎮有1名3歲多的楊小妹，去年被診斷罹癌，楊媽媽陷入困境；去年9月張志遠輾轉知道此事，告訴母親凃阿惕，凃阿惕立刻捐出5000塊、每塊20元的冷凍真空包裝芋粿巧義賣，在直播主胡麗莉協助下，10天就籌得後續2、3年的醫療費20萬元。

目前楊小妹正接受治療，今天楊小妹在阿嬤陪伴下出現在義賣現場，拿著她自己畫的感謝卡給張志遠夫妻，讓從沒見過楊小妹的張志遠非常激動，也讓不少來賓拭淚。張志遠說，當初得知楊小妹的遭遇，他只想盡棉薄之力幫助一個無助的孩子與家庭，一個人的力量有限，是靠著家人、朋友與顧客一起完成這個使命，希望他的所為能帶動更多人一起關注及幫忙弱勢的孩童。

45歲張志遠還提供餐廳旁邊的空地，讓家扶中心扶助的家庭擺攤做生意，販售手工現做魚丸、冰淇淋、花生、紅薯餅、鐵蛋、雨傘等，所得歸扶助家庭所有；家扶二林服處璘簾班也來販賣利用月曆紙手作的杯墊等商品，兒童少年保護委員會輔導主委邱淑慧買下300個陀螺，她說，要帶回到跟人結緣。

彰化家扶主任王震光說，張志遠愛心感人，2013年開始經常招待家扶親子到他店裡享用美食，成績表現較佳的學童還可以換到免費的餐券做為獎勵；張志遠另在二水鄉開設「話題大蒸籠」，每年1至2次義賣自家的芋粿巧，每次都不扣除成本，所得全數捐給家扶，累計約20萬元。

58歲的家扶兒父親呂復森去年考上街頭藝人證照，原本在觀光景點賣冰淇淋，偶而兼賣玩具和花生，現在固定每星期一在西螺大橋廣場表演蕯克斯風，賺取微薄的賞金養家餬口。今天，呂復森參加公益義賣活動，也招待家扶課輔班兒童享受他自製的冰淇淋，一邊吹奏薩克斯風。

呂復森是個為生活忙碌打拼的家扶兒父親，因家庭因素和太太兩個人一直在觀光景點從事冰淇淋販售已20多年，偶爾兼賣玩具與花生，扶養3名子女，因緣際會下，在友人引薦下，接觸了薩克斯風，對於音樂極有興趣的他，立刻產生興趣，靠著自學一年多，學會了薩克斯風的吹奏。

罹癌的楊小妹（右一）今天在阿嬤陪伴下，向從未見面的大恩人張志遠夫妻（左一、左二）...
罹癌的楊小妹（右一）今天在阿嬤陪伴下，向從未見面的大恩人張志遠夫妻（左一、左二）致謝，送上她自己畫的感謝卡，讓田中鎮長洪麗娜（中）很感動。記者何烱榮／攝影
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田中鎮話題生活飲食館負責人張志遠（中）今天義賣他親手做的傳統芋粿巧和油飯。記者何...
田中鎮話題生活飲食館負責人張志遠（中）今天義賣他親手做的傳統芋粿巧和油飯。記者何烱榮／攝影
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彰化家扶二林服務處攤販義賣珠簾班孩子利用日曆紙製作的杯墊、陀螺。記者何烱榮／攝影
彰化家扶二林服務處攤販義賣珠簾班孩子利用日曆紙製作的杯墊、陀螺。記者何烱榮／攝影
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罹癌的楊小妹（中）今天在阿嬤陪伴下，向從未見面的大恩人張志遠夫妻（左三、二）致謝...
罹癌的楊小妹（中）今天在阿嬤陪伴下，向從未見面的大恩人張志遠夫妻（左三、二）致謝，說明她自己畫的感謝卡內容，場面很感人。記者何烱榮／攝影
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田中鎮話題生活飲食館負責人張志遠（右一）今天店休，為彰化家扶中心舉辦「古早味の愛...
田中鎮話題生活飲食館負責人張志遠（右一）今天店休，為彰化家扶中心舉辦「古早味の愛～田中話題公益愛心粿義賣活動」。記者何烱榮／攝影
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彰化家扶中心扶委會主委紀淑玲（左一）響應義買，也在現場協助義賣，愛心滿滿。記者何...
彰化家扶中心扶委會主委紀淑玲（左一）響應義買，也在現場協助義賣，愛心滿滿。記者何烱榮／攝影
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義賣冰淇淋愛心

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