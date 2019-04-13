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影／桐花祭開幕 蔡英文：樟之細路串連全台客家美景

2019-04-13 19:14聯合報 記者江良誠╱即時報導

「2019客家桐花祭」今天在南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村展開，慎重舉辦「謝天敬地」儀式，由總統蔡英文主祭，展現客家飲水思源的精神。客委會主委李永得說，今年客家桐花祭除了「369」台3線、高雄六堆、台9線賞花外，還串連14縣市規畫「樟之細路」，讓大家認識客家文化，感受客家好客精神。

南投客家桐花祭呈現客庄慢食文化，讓遊客DIY體驗做粿，動手做出傳統客家美食，也與埔里的造紙工藝結合，讓親子明白紙是如何從纖維漿料經蒸煮、漂洗、打漿、抄紙、壓水、烘乾而成，由工作人員指導，讓民眾動手造紙過程，並貼上桐花花瓣，做成獨一無二的桐花手工紙，讓大人小孩都相當驚喜，直說「好漂亮」。

客家桐花祭由敬天謝地祭祀展開，總統蔡英文主祭，依古禮行三獻禮，並向伯公廟行三鞠躬禮，簡單隆重。客委會安排金曲歌王林生祥、客家歌手劉劭希、黃珮舒等人演唱，讓大家感受客家的真誠款待。

李永得說，今年的桐花祭由南投展開，20日和27日2個周六，分別由苗栗「聽見桐花音樂會」和新竹「四月踏雪音樂會」接棒，邀馬修．連恩和鋼琴家陳瑞斌、歌手黃連煜等人演出。

蔡英文說，客家桐花祭是從2002年民進黨執政後開始舉辦，桐花祭已成為年度盛事。除了「369」台3線、高雄六堆、東部台9線3個客家文化最密集的聚落外，客委會也規畫「樟之細路」14條古道、步道，方便大家在14縣市踏青賞桐，接受客家真誠款待，體驗科加生態、人文及生活。

南投埔里製紙工藝聞名，也以桐花融入造紙，做出美麗的圖案，讓小朋友很有成就感。記者...
南投埔里製紙工藝聞名，也以桐花融入造紙，做出美麗的圖案，讓小朋友很有成就感。記者江良誠／攝影
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客家桐花祭昨天展開，由總統蔡英文參與「謝天敬地」祭祀儀式。記者江良誠／攝影
客家桐花祭昨天展開，由總統蔡英文參與「謝天敬地」祭祀儀式。記者江良誠／攝影
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小朋友和老人家學習做粿，體驗客家慢食文化。記者江良誠／攝影
小朋友和老人家學習做粿，體驗客家慢食文化。記者江良誠／攝影
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南投埔里製紙工藝聞名，也以桐花融入造紙，做出美麗的圖案，讓小朋友很有成就感。記者...
南投埔里製紙工藝聞名，也以桐花融入造紙，做出美麗的圖案，讓小朋友很有成就感。記者江良誠／攝影
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桐花祭蔡英文客委會

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