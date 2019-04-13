影／桐花祭開幕 蔡英文：樟之細路串連全台客家美景

2019-04-13 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



「2019客家桐花祭」今天在南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村展開，慎重舉辦「謝天敬地」儀式，由總統蔡英文主祭，展現客家飲水思源的精神。客委會主委李永得說，今年客家桐花祭除了「369」台3線、高雄六堆、台9線賞花外，還串連14縣市規畫「樟之細路」，讓大家認識客家文化，感受客家好客精神。

南投客家桐花祭呈現客庄慢食文化，讓遊客DIY體驗做粿，動手做出傳統客家美食，也與埔里的造紙工藝結合，讓親子明白紙是如何從纖維漿料經蒸煮、漂洗、打漿、抄紙、壓水、烘乾而成，由工作人員指導，讓民眾動手造紙過程，並貼上桐花花瓣，做成獨一無二的桐花手工紙，讓大人小孩都相當驚喜，直說「好漂亮」。

客家桐花祭由敬天謝地祭祀展開，總統蔡英文主祭，依古禮行三獻禮，並向伯公廟行三鞠躬禮，簡單隆重。客委會安排金曲歌王林生祥、客家歌手劉劭希、黃珮舒等人演唱，讓大家感受客家的真誠款待。

李永得說，今年的桐花祭由南投展開，20日和27日2個周六，分別由苗栗「聽見桐花音樂會」和新竹「四月踏雪音樂會」接棒，邀馬修．連恩和鋼琴家陳瑞斌、歌手黃連煜等人演出。