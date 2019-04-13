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台中梧棲貨櫃屋火警 火場驚見1男焦屍

2019-04-13 19:11聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今天下午4時許，台中市梧棲區中央路一段與梧棲大排交叉口一間貨櫃屋起火燃燒，火勢猛烈，冒出濃煙，消防員趕到場撲滅火勢，發現貨櫃屋內床上有一具男性焦屍，年籍姓名不詳，起火原因有待調查釐清。

台中市梧棲區中央路一段與梧棲大排交叉口一間貨櫃屋今天下午起火燃燒，火勢猛烈，冒出...
台中市梧棲區中央路一段與梧棲大排交叉口一間貨櫃屋今天下午起火燃燒，火勢猛烈，冒出陣陣濃煙。記者余采瀅／翻攝
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台中市梧棲區中央路一段與梧棲大排交叉口，一間貨櫃屋今天下午起火燃燒。記者余采瀅／...
台中市梧棲區中央路一段與梧棲大排交叉口，一間貨櫃屋今天下午起火燃燒。記者余采瀅／翻攝
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台中市梧棲區一間貨櫃屋今天下午起火燃燒，火勢猛烈，消防員撲滅火勢後，在屋內發現一...
台中市梧棲區一間貨櫃屋今天下午起火燃燒，火勢猛烈，消防員撲滅火勢後，在屋內發現一具男性焦屍。記者余采瀅／翻攝
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梧棲消防員台中市

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