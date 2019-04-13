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南投縣佛誕浴佛典禮 林明溱盼發揮安定社會人心

2019-04-13 19:10聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣佛教會2563週年佛誕浴佛大典今天在名間鄉新街村舉行，南投縣長林明溱與立委馬文君、議員羅美玲等人一起供燈祈福，並祈求國泰民安、風調雨順，也希望在佛教會協助下，能讓信眾淨化心靈，讓社會更祥和。

南投佛教會理事長釋證體表示，南投佛教會成立後，因沒有合適場地辦理浴佛大典，感謝縣府提供場地，讓各界參與浴佛，祝賀佛誕。在佛教會共同努力下，完成這座合法的會館，讓大家有了自己的地方，不僅能凝聚共識，也能辦理各項法會，讓信眾來參與。

林明溱說，內政部88年訂定每年農曆4月8日是國定佛誕節，佛教界都會隆重舉行浴佛大典，祝賀佛誕，透過殊勝的浴佛儀式讓信眾淨化心靈，洗滌心中煩惱，讓社會更祥和。今天除了慶祝佛誕，為南投祈福外，也期許佛教會繼續發揮社會教化功能，讓南投更好，國家更安定，縣府也會輔導本縣各宗教寺廟團體辦理宗教業務，更加健全茁壯。

立委馬文君說，南投縣佛教會弘揚佛法教化人心，是社會安定祥和的重要力量。目前法令對於佛教發展仍有許多窒礙難行，影響佛教寺院健全發展之處，未來會全力配合縣府，在立法院為佛教界發聲，周全相關法案立法，讓法令更臻合理完善，也使佛教發展更健全，發揮更大的社會教化功能。

南投縣佛教會今天舉辦佛誕和浴佛典禮，南投縣長林明溱希望佛教會弘揚佛法教化人心，讓...
南投縣佛教會今天舉辦佛誕和浴佛典禮，南投縣長林明溱希望佛教會弘揚佛法教化人心，讓社會更祥和。圖／南投縣政府提供
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南投縣佛教會今天舉辦佛誕和浴佛典禮，南投縣長林明溱希望佛教會弘揚佛法教化人心，讓...
南投縣佛教會今天舉辦佛誕和浴佛典禮，南投縣長林明溱希望佛教會弘揚佛法教化人心，讓社會更祥和。圖／南投縣政府提供
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南投縣佛教會今天舉辦佛誕和浴佛典禮，南投縣長林明溱希望佛教會弘揚佛法教化人心，讓社會更祥和。圖／南投縣政府提供
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佛教馬文君林明溱

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