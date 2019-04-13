影／3月瘋媽祖 關帝爺也遶境布施白米5萬斤

2019-04-13 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台灣「三月瘋媽祖」，包括大甲媽、白沙屯媽祖選擇在農曆3月遶境、進香；67年歷史的台中市東區南天宮關帝爺今天起駕，展開2天1夜的「白米佈施腳踏車遶境祈福」活動，全程將布施5萬斤白米，吸引逾2000名信徒響應，遶境隊伍今天下午3點半抵達大里區塗城國小側門的議員林碧秀服務處，突然下起大雨，遶境行程持續，冒雨布施。

南天宮關帝爺遶境活動在今天上午8點半，先在南天宮內依古禮舉行獻敬禮儀，由主委吳光雄主持，立委沈智慧、民政局長吳適瑋及各區議員出席，祈求庇佑國泰民安，上午9點起駕，由吳光雄與吳適瑋扶轎起駕，鐵馬隊陣容龐大前導，逾2000名信眾隨行。

南天宮主委吳光雄說，南天宮長期布施白米濟貧，過去都採各區分送，今年首度結合關帝爺遶境舉辦，讓更多信眾參與。今年共有設置5站布施區，並開放民眾躦轎腳，分別為東區南天宮關聖帝君、建國市場、南區醒修宮關聖帝君、大里塗城國小、太平運動場，今晚夜宿塗城國小大禮堂，明天下午回駕。走完全程蓋滿5個章，可兌換紀念品。