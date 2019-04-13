親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

羨慕！15家金控員工平均年薪116.5萬 最低也有82萬

影／3月瘋媽祖 關帝爺也遶境布施白米5萬斤

2019-04-13 17:50聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台灣「三月瘋媽祖」，包括大甲媽、白沙屯媽祖選擇在農曆3月遶境、進香；67年歷史的台中市東區南天宮關帝爺今天起駕，展開2天1夜的「白米佈施腳踏車遶境祈福」活動，全程將布施5萬斤白米，吸引逾2000名信徒響應，遶境隊伍今天下午3點半抵達大里區塗城國小側門的議員林碧秀服務處，突然下起大雨，遶境行程持續，冒雨布施。

南天宮關帝爺遶境活動在今天上午8點半，先在南天宮內依古禮舉行獻敬禮儀，由主委吳光雄主持，立委沈智慧、民政局長吳適瑋及各區議員出席，祈求庇佑國泰民安，上午9點起駕，由吳光雄與吳適瑋扶轎起駕，鐵馬隊陣容龐大前導，逾2000名信眾隨行。

南天宮主委吳光雄說，南天宮長期布施白米濟貧，過去都採各區分送，今年首度結合關帝爺遶境舉辦，讓更多信眾參與。今年共有設置5站布施區，並開放民眾躦轎腳，分別為東區南天宮關聖帝君、建國市場、南區醒修宮關聖帝君、大里塗城國小、太平運動場，今晚夜宿塗城國小大禮堂，明天下午回駕。走完全程蓋滿5個章，可兌換紀念品。

南天宮關帝爺遶境隊伍在今天上午9點半首站停駐東區新建國市場，一旁的福德祠開放民眾躦轎腳，並獲贈錢母保平安，信眾早已湧入排隊等候，聖母宮前白米布施，弱勢民眾大排長龍，領取白米。遶境隊伍在上午11點40分抵達南區台中醒修宮關聖帝君廟，下午3點30分抵達大里區塗城國小側門林碧秀議員服務處，突然下起大雨，遶境行程持續，冒雨布施。

台中南天宮關帝爺遶境隊伍首站停駐東區新建國市場福德祠，民眾排隊鑽轎腳，並獲贈錢母...
台中南天宮關帝爺遶境隊伍首站停駐東區新建國市場福德祠，民眾排隊鑽轎腳，並獲贈錢母保平安。記者趙容萱／攝影
分享
台中南天宮關帝爺遶境隊伍首站停駐東區新建國市場福德祠，民眾排隊鑽轎腳，並獲贈錢母...
台中南天宮關帝爺遶境隊伍首站停駐東區新建國市場福德祠，民眾排隊鑽轎腳，並獲贈錢母保平安。記者趙容萱／攝影
分享
台中市東區南天宮關帝爺今天起駕，展開2天的「白米佈施腳踏車遶境祈福」活動，全程佈...
台中市東區南天宮關帝爺今天起駕，展開2天的「白米佈施腳踏車遶境祈福」活動，全程佈施5萬斤白米。記者趙容萱／拍攝
分享
台中南天宮關帝爺遶境隊伍今天上午9點半首站停駐東區新建國市場，並且在聖母宮前白米...
台中南天宮關帝爺遶境隊伍今天上午9點半首站停駐東區新建國市場，並且在聖母宮前白米佈施，弱勢民眾大排長龍，領取白米。記者趙容萱／拍攝
分享
台中南天宮關帝爺遶境隊伍今天上午9點半首站停駐東區新建國市場，並且在聖母宮前白米...
台中南天宮關帝爺遶境隊伍今天上午9點半首站停駐東區新建國市場，並且在聖母宮前白米佈施，弱勢民眾大排長龍，領取白米。記者趙容萱／拍攝
分享
台中南天宮關帝爺遶境隊伍今天上午9點半首站停駐東區新建國市場，並且在聖母宮前白米...
台中南天宮關帝爺遶境隊伍今天上午9點半首站停駐東區新建國市場，並且在聖母宮前白米佈施，弱勢民眾大排長龍，領取白米。記者趙容萱／拍攝
分享

遶境白沙屯媽祖沈智慧

相關新聞

統促會取消遊行 台中市警局中午收到訊息：確定取消

2019-04-13 11:50

白沙媽、大甲媽之外 走過188年的同安寮請媽祖更為動人

2019-04-13 11:46

局長強迫公務員參加宮廟繞境？ 中市社會局：絕無此事

2019-04-13 11:01

參選總統要注意！中部7縣市 區域治理平台誕生

2019-04-12 23:43

統促車隊今聚台中 抗中團體將反制

2019-04-12 23:40

中市社會局長李允傑被爆料 要求公務員參加宮廟遶境

2019-04-12 23:16

南投千人淨山 嘆「垃圾無所不在」

2019-04-12 23:05

去年吸引20多萬遊客 快來八卦山欣賞四月雪

2019-04-12 15:02

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽祖神轎突進入火鍋店駐駕 民眾：被媽祖包場了

2019-04-12 18:10

大甲媽回鑾 好膽再打看看？彰化共部署2千警力等著

2019-04-13 09:06

遭批「搶轎」白沙屯媽祖 張麗善臉書直播澄清

2019-04-12 20:34

小林村國賠案歸咎已故村長 劉家女兒哭訴太沈重

2019-04-12 20:02

中市社會局長李允傑被爆料 要求公務員參加宮廟遶境

2019-04-12 23:16

白沙屯媽祖停駕西螺福興宮 柯文哲無緣巧遇

2019-04-13 11:00

大甲媽、白沙屯媽回鑾相會？ 中市15日警重兵維安

2019-04-13 08:26

大甲媽祖駐駕西螺福興宮 信徒大排長龍換壓轎金

2019-04-12 22:07

她離開輪椅跟報馬仔走百米 一圓參與遶境心願讓人感動

2019-04-12 23:56

墾丁「養灘變殺灘」？ 土塊檢驗出爐安心啦

2019-04-13 09:05

影／小7竹市首家幾點了咖啡館 高齡實習生服務暖心

2019-04-12 19:37

高雄愛情摩天輪 預計8月興建

2019-04-12 23:09

瘋媽祖！七年級創業雷射雕刻媽祖 曾體驗媽祖神威

2019-04-13 07:50

白沙屯媽祖數萬信徒走西螺大橋 今天路線與大甲媽相似

2019-04-13 15:33

白沙媽、大甲媽之外 走過188年的同安寮請媽祖更為動人

2019-04-13 11:46

瑞芳新分局長就任 承諾觀光交通包民眾滿意

2019-04-12 19:32

統促會取消遊行 台中市警局中午收到訊息：確定取消

2019-04-13 11:50

大甲媽回鑾警重兵戒護 禁放鞭炮、煙火

2019-04-12 23:14

嘉義鐵路高架化工程停滯？黃敏惠：建設不能停

2019-04-12 18:24

相距約13公里 大甲媽祖、白沙屯媽祖今晚難相遇

2019-04-12 20:13

基隆嶼國際磯釣賽「豬毛大戰」 美女釣手不讓鬚眉

2019-04-13 15:34

景安站增設YouBike、機車停車場 騎樓將還給行人

2019-04-12 18:22

局長強迫公務員參加宮廟繞境？ 中市社會局：絕無此事

2019-04-13 11:01

高雄路平很有感 14日起再封中華路左營地下道施工填平

2019-04-12 23:44

牌照稅沒繳...桃市靠車牌辨識揪出欠稅車

2019-04-12 22:37

34條新路很平穩！高雄人豎拇指

2019-04-12 23:24

圍電網防猴？獼猴狂吃竹筍 農民憂青翠竹林消失

2019-04-13 07:50

遶境觀察／與女神同行 我是台灣人我驕傲

2019-04-13 15:42

多到滿出來的愛 小飛魚到波蘭募款半個月達標

2019-04-13 11:57

「凌波仙子」棲地要「種電」 水雉園區保育20年很憂心

2019-04-12 20:38

高市鬧區鐵路地下化縫合商圈 店家盼打通「任督二脈」

2019-04-12 23:19

永安路拓寬 打通台南任督二脈

2019-04-12 23:16

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

高雄港南星計畫區招商有成 業者加碼再投資

2019-04-12 23:34

柯文哲瘋媽祖 祕書處被批「請假天堂」

2019-04-12 23:52

參選總統要注意！中部7縣市 區域治理平台誕生

2019-04-12 23:43

新書談北市發展 林欽榮：不是逼出空屋就不需蓋公宅

2019-04-12 18:10

統派不遊行 中市公民團體依舊「護台抗中」

2019-04-13 15:48

隨大甲媽遶境 中州科大18身障生圓夢

2019-04-12 23:21

就職百日媒體民調滿意度7成 林右昌：把不可能變可能

2019-04-12 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top