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蔬果盛產滯銷怎麼辦 專家教農民曝乾的標準化技術

2019-04-13 15:31聯合報 記者何烱榮╱即時報導

四月是桑椹生產期，桑椹除了加工做成果汁、果醬、水果醋，還能開發什麼新產品？彰化縣埤頭鄉青農許宏賓1個多月到台中區農業改良場「進修」，學習乾燥技術開發桑椹果乾；他說，他本身也做加工，但開發新產品要有技術，感謝農改場的輔導，讓他學到新產品如何標準化、及相關流程。

台中區農改場場參考「食品安全衛生管理法」概念，建立約20坪的農產品加值打樣中心，今天舉行揭牌及正式啟用典禮，現場展示鳳梨乾、桑椹乾、紅龍果乾、米乖乖等打樣產品。場長林學詩說，打樣中心建置乾燥、焙炒、碾製、粉碎等四類常見的加工與品保設備，提供農民朋友進行農產加工品的試製與打樣。

林學詩說，目前打樣中心運作，分為打樣技術諮詢、打樣作業技術指導和打樣設備使用等三部分，希望藉由打樣技術諮詢，了解農民的需求，接著利用打樣作業技術指導和打樣設備使用，協助農民建立標準化生產製程，以及正確的食品衛生及加工知識。

打樣中心在三月開始試營運，擔任彰化縣青農聯誼會埤頭分會長的許宏賓、栽種火龍果的竹塘分會長陳佳鈴是參與試營運的2名青農。

許宏賓說，1個多月來在打樣中心助理研究員任珮君、蘇致柔的指導下，他和陳佳鈴進一步認識與學習專業的加工技術，也知道如何評估市場和降低風險，不須再自己花時間摸索，也不會花冤枉錢添購不適用的機器。

林學詩說，農委員會為調節盛產狀況，推動小型農產品加工廠政策，透過台中、花蓮、台東、台南、高雄等農改場成立農產加值打樣中心，希望能輔導農民將盛產的農產品進行初級加工，協助農民解決從事農產加工常遭遇到加工產品的品質不一、不易符合食品衛生法規標準，以及購入的加工設備不合用等問題。

台中區農業改良場場設立農產加值打樣中心，希望協助農民把農產多元開發。照片／台中區...
台中區農業改良場場設立農產加值打樣中心，希望協助農民把農產多元開發。照片／台中區農改場提供
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台中區農業改良場場設立農產加值打樣中心，希望協助農民把農產多元開發。記者何烱榮／...
台中區農業改良場場設立農產加值打樣中心，希望協助農民把農產多元開發。記者何烱榮／攝影
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桑椹除加工成果汁、果醬和果醋，青農許宏賓決定開發果乾新產品。記者何烱榮／攝
桑椹除加工成果汁、果醬和果醋，青農許宏賓決定開發果乾新產品。記者何烱榮／攝
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彰化縣青農聯誼會埤頭分會長許宏賓栽種桑椹多元，在農改場輔導下要開發桑椹果乾。記者...
彰化縣青農聯誼會埤頭分會長許宏賓栽種桑椹多元，在農改場輔導下要開發桑椹果乾。記者何烱榮／攝影
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台中區農業改良場場長林學詩說明農產加值打樣中心的目標和設備。記者何烱榮／攝影
台中區農業改良場場長林學詩說明農產加值打樣中心的目標和設備。記者何烱榮／攝影
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台中區農業改良場場設立農產加值打樣中心，希望協助農民把農產多元開發。照片／台中區...
台中區農業改良場場設立農產加值打樣中心，希望協助農民把農產多元開發。照片／台中區農改場提供
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農民青農農改場

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