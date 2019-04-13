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黃振彥退出初選 陳秀寶代表民進黨參選彰化1選區立委

2019-04-13 14:00聯合報 記者劉明岩╱即時報導

民進黨彰化縣立委第一選區（鹿港、和美）原本是鹿港鎮前鎮長黃振彥與縣議員陳秀寶辦理登記參選，爭取提名，最後在交通部長林佳龍與縣黨部主委邱建富協調下，黃振彥「顧全大局」為由今天宣布退出，由陳秀寶代表民進黨參選立法委員。

彰化縣四個選區立委中，只有第一選區不是民進黨籍，在國民黨籍原立委王惠美當選縣長後，上個月辦理補選，由黃振彥代表民進黨與國民黨籍的柯呈枋競選，結果黃振彥敗北。

在國民黨決定繼續提名柯呈枋參選下屆第一選區立委同時，民進黨也辦理黨內登記，相對於其他三個選區都只有一人登記，陳秀寶與黃振彥卻都登記參選第一選區競爭局面，如果協調不成，則必須民調決定。

民進黨彰化縣黨部表示，在交通部長林佳龍及縣黨部主委邱建富協調時，陳秀寶明確表達強烈競逐與求勝的信念，表示她家族在地方長期經營，還有來自她父親前立委陳進丁全國運輸界的支援，對勝選有非常大的信心與把握。

縣黨部表示，黃振彥原本民調領先可以順利出線，在協調後，主動同意退讓。黃振彥 說，「成功不必在我」，為了守護本土政權、延續國會優勢，考量「團結優先」，他支持陳秀寶代表民進黨參選。

林佳龍稱讚黃振彥的氣度，除同意主動禮讓陳秀寶代表民進黨參選外，還承諾將竭盡所能，全力支持2020民進黨提名的總統及立委候選人，並配合黨部擔單起輔選任務，這種精神令人感佩。

邱建富表示，鹿港、和美區是民進黨傳統的艱困選區，「就算團結都不一定勝選，更遑論不團結絕對無法勝選」，很高興最後能完成整合，中央及地方黨部將強勢運作，會把過去資深、淡出的黨公職幹部全部找回來，並賦予輔選重任。

為展現促成全黨「團結優先」氛圍，林佳龍、邱建富與黃振彥、陳秀寶等人會後一起高舉雙手，並不斷高呼「團結優先」，希望讓陳秀寶立即投入大選，全力爭取勝選。

鹿港鎮前鎮長黃振彥（左2）宣布退出民進黨彰化縣第一選區初選，將由縣議員陳秀寶（右...
鹿港鎮前鎮長黃振彥（左2）宣布退出民進黨彰化縣第一選區初選，將由縣議員陳秀寶（右3）代表民進黨出征，並在交通部長林佳龍（左4）等人帶領下，高呼「團結優先」口號。照片／民進黨彰化縣黨部提供
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民進黨邱建富林佳龍

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