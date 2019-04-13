影／統、獨台中大交鋒 中市警出動339名警力

2019-04-13 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



統促會「九二共識大遊行」與公民團體發起的「413護台抗中！反統促」活動，台中市警局不敢輕忽，動員339名警力沿線維護秩序，遊行隊伍依燈號行進，不得任意停靠下車、定點集會遊行則在申請的場地活動。警方強調，沿線進行交通疏導、沿途蒐證，若發現不法行徑，一切依法究辦。

統、獨兩方活動將在台中交會，台中市警局表示，統促會車隊遊行部分，車隊將在快車道最外側通行，遵照號誌燈運行，遇紅燈才停，過程中不得私自停車、下車集合，警方針對人潮多的百貨區、台中火車站加強交通疏導。

市警局指出，「413護台抗中」活動申請地點在市府廣場及台中火車站舊站前廣場活動，警方將維護周邊秩序。

台中市警局副局長邱銘光指出，針對雙方活動，警方沿線部屬111名、火車站舊站廣場前部屬129名、市政府前的惠中路到文心路前部屬99名警力。

至於外界憂心，雙方會在台中火車站交鋒，警方指出，統促會車隊在快車道外側行進，413護台抗中活動在台中火車站舊站廣場定點進行，雙方應不至於有近距離接觸，但警方會維護現場秩序並進行蒐證，不得有違法情事發生。

市警局也嚴正呼籲，雙方活動單位一定要自律，警方會維持秩序，雙方陣營務必自我約束、保持理性，包容不同理念與聲音，不容許有任何違法情事發生。

中國和平統一促進會今天下午將在台中市舉行「九二共識大遊行」，申請時間從中午12點至下午4點，車隊行經路線：台灣大道臨港路三段、台灣大道、舊台中火車站、迴轉台灣大道、右轉文心路三段、左轉崇德路二段。