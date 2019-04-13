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局長強迫公務員參加宮廟繞境？中市社會局：絕無此事

2019-04-13 11:01聯合報 記者喻文玟╱即時報導

時代力量台中黨部昨天接到台中市社會局員工爆料，指社會局長李允傑要求公務員，今、明兩天假日有員工訓練的同仁，在參加完督導訓練後要去幫忙國民黨籍的議員林碧秀參加宮廟遶境，遭實力砲轟李讓公務員，淪為黨工。

記者昨撥打李允傑手機，他未接電話，接近午夜李允傑才請社會局副局長回電。社會局澄清，針對時代力量的爆料指局長李允傑對於要求同仁參加宮廟繞境，並無此事，是中間訊息傳達錯誤，不會強迫公務員參加。

今天一早社會局再度說明表示，針對南天宮4月13日遶境活動，4月9日社會局局務會議，李允傑因另有行程，由副局長陳坤皇代為主持，他並不知悉同仁4月13日上午參加遶境活動一事，外界所稱李要求同仁參加遶境，完全和事實悖離。

社會局指出，南天宮長期積極投入照顧弱勢，多年來陸續捐贈公務機車，讓社會局社工員作公務使用，方便進行弱勢家戶關懐訪視。

社會局說，南天宮舉辦2天1夜的白米佈施遶境祈福活動，把愛傳播到社會各個角落，社工科、家防中心同仁感念南天宮長期守護社工人身安全的心意，也感謝該宮對社會局的協助，社工科長、家防中心侯主任才提醒同仁，可以自願性方式參加遶境祈福活動。

社會局特別強調，局長李允傑絕對沒有、也絕對不可能要求同仁參加，特別向外界澄清說明，以正視聽。

記者昨晚向國民黨市議員林碧秀查證，他表示，「完全沒有這樣的要求」，近日僅與李允傑見過一次面，社會局、民政局都知道她會協助弱勢戶，里長會協助發放白米，她自己個人從無與社會局、民政局要求需要公務員協助，加上每個人都有不同信仰，不可能邀求他仁參加繞境？「不是誠心的繞境，神明會接受嗎？」

台中市民進黨市議員施志昌表示，社會局指稱當天會議離開後，由副局長陳坤皇主持，意指「暗指」是由陳坤皇副局長以局長名義下達指令嗎？

施志昌表示，每當李允傑局長出包，都是先說有誤會，這次竟然直接推給下屬並說不知情。若真為有人假傳局長指令，已嚴重違反行政倫理，是否會懲處該員？還是李允傑局長自己騎虎難下推給副局長、推給基層公務員？

時代力量台中黨部昨天接到台中市社會局員工爆料，指社會局長李允傑要求公務員，今、明...
時代力量台中黨部昨天接到台中市社會局員工爆料，指社會局長李允傑要求公務員，今、明兩天假日有員工訓練的同仁，在參加完督導訓練後要去幫忙國民黨籍的議員林碧秀參加宮廟遶境。圖／時代力量台中黨部提供
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時代力量台中黨部昨天接到台中市社會局員工爆料，指社會局長李允傑要求公務員，今、明...
時代力量台中黨部昨天接到台中市社會局員工爆料，指社會局長李允傑要求公務員，今、明兩天假日有員工訓練的同仁，在參加完督導訓練後要去幫忙國民黨籍的議員林碧秀參加宮廟遶境。圖／時代力量台中黨部提供
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遶境公務員社工

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