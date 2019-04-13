親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／洛城僑胞熱情接機韓國瑜 擠到「褲子快掉了」

民視大亂鬥逼退「政經」彭文正密約護體真相是...

大甲媽、白沙屯媽回鑾相會？中市15日警重兵維安

2019-04-13 08:26聯合報 記者趙容萱╱即時報導

今年台中大甲媽祖遶境活動與苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香起駕相差3小時20分鐘，且一前一後行經台中市龍井、大肚區沙田路，是否相會，引發信徒期待。台中市警局烏日分局估算，大甲媽與白沙屯媽回鑾都在15日進入台中市，大甲媽固定走沙田路，若白沙屯媽祖也走沙田路，有機會相遇，警方已加派警力維安、護轎，嚴陣以待。

大甲媽祖與白沙屯媽祖百年來有紀錄的共有三次相遇，分別2004、2005、2008年，地點是在台中沙鹿、龍井和彰化田尾。今年大甲媽預在7日晚上10時起駕，白沙屯媽預計當晚11時20分隔天凌晨1時20分起駕，特別的是，白沙屯起駕後，進入龍井時，捨棄平時常走的西濱快速道路，選擇走沙田路到大肚，轉向進入100歲的追分國小校門口，並且趁學生下課進入校園，令信徒嘖嘖稱奇。

台中市烏日分局說明，大甲媽回鑾15日凌晨4時許通過大度橋，進入台中，行經大肚、龍井區沙田路，警方從15日凌晨2時至下午5時，沙田路沿線採交通管制及調撥車道因應；白沙屯媽回鑾也是15日行經台中，可能經由彰化伸港進龍井，或走沙田路。

烏日警分局說明，大甲媽、白沙屯媽回鑾都經過龍井，警方重兵布署在龍井區，大甲媽回鑾共有22個接駕點，警方已與各宮廟、陣頭等接駕人員召開協調會，台中市警局增調派刑大2隊，以及40名警力，總警力達326人，22處接駕點已確認，屆時透過警力築起人牆加強維安；白沙屯媽祖因時間與路線不固定，屆時會與其他警分局加強連繫，透過線上警力人力調派支援。

台中市警方預計大甲媽遶境進香活動15日回鑾行經台中市龍井、大肚區，將加派大批警力...
台中市警方預計大甲媽遶境進香活動15日回鑾行經台中市龍井、大肚區，將加派大批警力維安、護轎，圖為前年警方在大甲媽回鑾行經龍井區維安情形。圖／本報資料畫面
分享
台中市警方預計大甲媽遶境進香活動15日回鑾行經台中市龍井、大肚區，將加派大批警力...
台中市警方預計大甲媽遶境進香活動15日回鑾行經台中市龍井、大肚區，將加派大批警力維安、護轎，圖為前年警方在大甲媽回鑾行經龍井區維安情形。圖／本報資料畫面
分享
白沙屯媽祖徒步進香活動今年起駕後，罕見走台中市龍井區、大肚區沙田路，圖為信徒在大...
白沙屯媽祖徒步進香活動今年起駕後，罕見走台中市龍井區、大肚區沙田路，圖為信徒在大肚區沙田路聚集，準備迎接媽祖鑾轎到來。記者趙容萱／攝影
分享
白沙屯媽祖徒步進香活動今年起駕後，罕見走台中市龍井區、大肚區沙田路，圖為信徒在大...
白沙屯媽祖徒步進香活動今年起駕後，罕見走台中市龍井區、大肚區沙田路，圖為信徒在大肚區沙田路對向的追分國小聚集，準備迎接媽祖鑾轎到來。記者趙容萱／攝影
分享
白沙屯媽祖徒步進香活動今年起駕後，罕見走台中市龍井區、大肚區沙田路，圖為信徒在大...
白沙屯媽祖徒步進香活動今年起駕後，罕見走台中市龍井區、大肚區沙田路，圖為信徒在大肚區沙田路對向的追分國小聚集，準備迎接媽祖鑾轎到來。記者趙容萱／攝影
分享
大甲媽遶境進香活動吸引大批信眾參與，15日回鑾行經台中市龍井、大肚區，將加派大批...
大甲媽遶境進香活動吸引大批信眾參與，15日回鑾行經台中市龍井、大肚區，將加派大批警力維安、護轎，圖為前年大甲媽鑾轎行經龍井區情況。圖／本報資料畫面
分享

白沙屯媽祖台中市大甲媽祖

相關新聞

統促車隊今聚台中 抗中團體將反制

2019-04-12 23:40

中市社會局長李允傑被爆料 要求公務員參加宮廟遶境

2019-04-12 23:16

南投千人淨山 嘆「垃圾無所不在」

2019-04-12 23:05

去年吸引20多萬遊客 快來八卦山欣賞四月雪

2019-04-12 15:02

影／中火改善計畫「只有3頁」 中市府退回：缺乏誠意

2019-04-12 10:24

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

熱門文章

白沙屯媽祖神轎突進入火鍋店駐駕 民眾：被媽祖包場了

2019-04-12 18:10

上書房行走？柯文哲瘋媽祖 北市祕書處43名員工請假

2019-04-12 15:23

歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

媽祖鑾轎退三步 張麗善遭批「搶轎又擺拍」耽誤行程

2019-04-12 20:34

上次遇假日沒學生 白沙屯媽祖今二度到校 學生好感動

2019-04-12 12:12

大甲媽白沙屯媽進雲林！ 是否相遇信眾期待

2019-04-12 13:45

整水塔柴油爆開險釀災 侯友宜率隊鐵腕拆違建汽旅

2019-04-12 15:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top