大甲媽、白沙屯媽回鑾相會？中市15日警重兵維安

2019-04-13 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



今年台中大甲媽祖遶境活動與苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香起駕相差3小時20分鐘，且一前一後行經台中市龍井、大肚區沙田路，是否相會，引發信徒期待。台中市警局烏日分局估算，大甲媽與白沙屯媽回鑾都在15日進入台中市，大甲媽固定走沙田路，若白沙屯媽祖也走沙田路，有機會相遇，警方已加派警力維安、護轎，嚴陣以待。

大甲媽祖與白沙屯媽祖百年來有紀錄的共有三次相遇，分別2004、2005、2008年，地點是在台中沙鹿、龍井和彰化田尾。今年大甲媽預在7日晚上10時起駕，白沙屯媽預計當晚11時20分隔天凌晨1時20分起駕，特別的是，白沙屯起駕後，進入龍井時，捨棄平時常走的西濱快速道路，選擇走沙田路到大肚，轉向進入100歲的追分國小校門口，並且趁學生下課進入校園，令信徒嘖嘖稱奇。

台中市烏日分局說明，大甲媽回鑾15日凌晨4時許通過大度橋，進入台中，行經大肚、龍井區沙田路，警方從15日凌晨2時至下午5時，沙田路沿線採交通管制及調撥車道因應；白沙屯媽回鑾也是15日行經台中，可能經由彰化伸港進龍井，或走沙田路。