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台灣「接收境外假資訊」世界第一 調查怎麼做？

中市社會局長李允傑被爆料 要求公務員參加宮廟遶境

2019-04-12 23:16聯合報 記者喻文玟╱即時報導

時代力量台中黨部接到社會局員工爆料，台中市社會局長李允傑要求公務員，在明、後天4月13、14日員工訓練的同仁，在員工訓練後要去幫忙國民黨籍議員林碧秀參加宮廟遶境

時代力量台中黨部砲轟李允傑局長，「幫忙」宮廟遶境是社會局業務嗎？局長是依據什麼法令要求同仁幫忙遶境？公務員的訓練課程能說改就改嗎？呼籲市府政風處儘速介入調查，讓認真的公務員專注於公務。

記者晚間撥打李允傑手機，他未接電話。事實上，這是李允傑擔任台中市社會局長以來，第四次爆出爭議，也是盧團隊負面新聞最多的局處首長；而李允傑每次被爆出爭議事件都「神隱」。

李允傑首度爆出爭議是在今年2月18日，因為台中市府調整敬老愛心卡補助惹爭議，他要求下屬轉發新聞宣導影片，且列入年度考核，被公務員截圖廣傳，社會局後來解釋，是用詞造成誤解，已更正澄清。

隔沒2天，社會局又傳出李允傑要檢討非正式人員續聘、雇簽人力，去年考核未達70分、無成長空間者2月底後就不續聘，比台中市其他24個機關局、處都簽約至3月底，提前了1個月，引發人心惶惶。

3月27日李允傑再度被公務員踢爆，1月間在局務會議上指示「工作日不要連休超過5天」，會議後每人又被特別交代，讓公務員感到非常不合理；社會局後來解釋，同仁若有請假需要都可依規請假，強調「休假跟服務都要並重」，且有代理人可負荷其工作。

國民黨市議員林碧秀表示，「完全沒有這樣的要求，不知道社會局長李允傑為什麼要透過她的名義發出這種訊息？」

林碧秀說，明、後天台中南天宮有要辦遶境活動、發放愛心米，她的服務處是透過大里、霧峰區里長協助，從沒跟社會局或公務員要求要協助，「每個人都有不同信仰，我怎麼可能做出這種要求？不是誠心的遶境，神明會接受嗎？」呼籲社會局交代清楚。

台中市政府新聞局表示，必須進一步瞭解其全盤狀況是否引發誤解，查明後再說明。

時代力量台中黨部接到社會局員工爆料，台中市社會局長李允傑要求公務員，在明、後天4...
時代力量台中黨部接到社會局員工爆料，台中市社會局長李允傑要求公務員，在明、後天4月13、14日員工訓練的同仁，在員工訓練後要去幫忙國民黨籍的議員林碧秀參加宮廟遶境。圖／時代力量提供
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時代力量台中黨部接到社會局員工爆料，指台中市社會局長李允傑要明、後天4月13、1...
時代力量台中黨部接到社會局員工爆料，指台中市社會局長李允傑要明、後天4月13、14日員工訓練的同仁幫忙國民黨籍議員林碧秀參加宮廟遶境。圖／報系資料照片
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時代力量台中黨部接到社會局員工爆料，台中市社會局長李允傑要求公務員，在4月13、...
時代力量台中黨部接到社會局員工爆料，台中市社會局長李允傑要求公務員，在4月13、14日員工訓練的同仁，在員工訓練後要去幫忙國民黨籍的議員林碧秀參加宮廟遶境。圖／時代力量提供
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