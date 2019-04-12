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日本台灣交流協會拜訪 盧秀燕：協助日企業投資

2019-04-12 21:02中央社 台中12日電

台中市盧秀燕今天與日本台灣交流協會代表沼田幹夫會面時指出，台中與多個日本城市交流密切，市府一定會妥善協助與照顧來投資的日本企業與僑民。

日本台灣交流協會代表沼田幹夫等人下午拜會台中市政府，包括台中市副市長令狐榮達、農業局長蔡精強等人也陪同盧秀燕與日方針對各領域議題交換意見，並互贈紀念品留念。

盧秀燕表示，台中天氣好、交通方便，可說是台灣最適合居住的城市，近期即吸引不少企業前來投資，像是日本頂級渡假村「星野集團」將在谷關開業，由於是首度在台灣開闢新據點，集團老闆日前也到台中希望與市府有更多的合作。

盧秀燕還說，日本大倉飯店也將在台中投資設立品牌酒店，不管是來台中投資的企業或是日本僑民，市府都會好好協助與照顧。此外，明年台中將舉行2020台灣燈會，她邀請日方屆時共襄盛舉。

沼田表示，去年盧秀燕甫上任時本來打算前來拜會，由於適逢春節期間，加上盧秀燕就任後公務繁忙，現在雙方才見面，十分感謝市府提供空間給協會，服務中台灣的日僑及民眾辦理領事業務，目前台中市約有1800多名長期居住的日本僑民。

沼田指出，台中是台灣人口增長很快的城市，約有286萬人口，已超過高雄，成為台灣第二大城，加上台中擁有很高的消費力，許多日本企業都看好台中的發展，紛紛前來投資，未來也希望能與台中有更多交流、合作的機會。

盧秀燕台中市

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