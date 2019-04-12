千名志工打掃撿垃圾 清境合歡山更乾淨

2019-04-12 19:34 中央社 南投縣12日電



千名志工今天齊聚南投縣仁愛鄉，前往清境、合歡山等地打掃環境撿垃圾，範圍涵蓋14個部落、200多公里道路，主辦方也盼遊客養成垃圾不落地、隨手撿垃圾習慣，讓環境更美好。

南投縣政府與仁愛鄉清境當地組織合作，今天舉辦「清淨台灣，仁愛行動」淨山活動，近千名志工捲起袖子一整天打掃14個部落、16個村莊、15間學校、6處風景區、200多公里道路，範圍遍布合歡山區、大禹嶺、武嶺、清境、霧社，還有退役特戰兵垂降山坡撿垃圾。

南投縣長林明溱出席表示，南投以「觀光首都」為施政願景，有許多知名景點，清境更是旅遊勝地，每年遊客數持續成長，更顯環境整潔重要性，感謝在地組織結合居民、各地志工每年發起淨山活動，共同整理清境地區環境，也希望這項有意義活動成為各鄉鎮表率。

國民黨立委馬文君說，清境美麗風景不輸歐洲，吸引國內外大批遊客，如果每一名遊客都能養成垃圾不落地、隨手撿垃圾好習慣，環境一定會更好，盼大家共同珍惜美麗土地，後續埔里、國姓、鹿谷也將接力進行類似活動，讓南投更美麗、更乾淨，營造美好休憩環境。

南投縣仁愛鄉清境觀光協會理事長魏振宇說，透過與縣府、仁愛鄉產官學界及多單位合作，今天淨山活動動員近千名來自各地志工及在地居民、學生，南投縣警察局仁愛分局也派員警實施交通疏導管制，維護人車安全，希望透過眾人實際行動，營造無痕山林面貌。

縣政府觀光處長李孟珍表示，希望如此有意義行為從清境開始，後續各鄉鎮景點持續接力，響應全球社群網站最近熱門的#Trashtag Challenge「撿垃圾挑戰」行動，一起清淨台灣，更讓民眾感受垃圾不落地的重要，共同維護美好居住環境。