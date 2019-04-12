親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

15年前掏空案後下市 這公司獲利大復活

外交部人事令發布 張淑玲正式接任駐橫濱分處處長

千名志工打掃撿垃圾 清境合歡山更乾淨

2019-04-12 19:34中央社 南投縣12日電

千名志工今天齊聚南投縣仁愛鄉，前往清境合歡山等地打掃環境撿垃圾，範圍涵蓋14個部落、200多公里道路，主辦方也盼遊客養成垃圾不落地、隨手撿垃圾習慣，讓環境更美好。

南投縣政府與仁愛鄉清境當地組織合作，今天舉辦「清淨台灣，仁愛行動」淨山活動，近千名志工捲起袖子一整天打掃14個部落、16個村莊、15間學校、6處風景區、200多公里道路，範圍遍布合歡山區、大禹嶺、武嶺、清境、霧社，還有退役特戰兵垂降山坡撿垃圾。

南投縣長林明溱出席表示，南投以「觀光首都」為施政願景，有許多知名景點，清境更是旅遊勝地，每年遊客數持續成長，更顯環境整潔重要性，感謝在地組織結合居民、各地志工每年發起淨山活動，共同整理清境地區環境，也希望這項有意義活動成為各鄉鎮表率。

國民黨立委馬文君說，清境美麗風景不輸歐洲，吸引國內外大批遊客，如果每一名遊客都能養成垃圾不落地、隨手撿垃圾好習慣，環境一定會更好，盼大家共同珍惜美麗土地，後續埔里、國姓、鹿谷也將接力進行類似活動，讓南投更美麗、更乾淨，營造美好休憩環境。

南投縣仁愛鄉清境觀光協會理事長魏振宇說，透過與縣府、仁愛鄉產官學界及多單位合作，今天淨山活動動員近千名來自各地志工及在地居民、學生，南投縣警察局仁愛分局也派員警實施交通疏導管制，維護人車安全，希望透過眾人實際行動，營造無痕山林面貌。

縣政府觀光處長李孟珍表示，希望如此有意義行為從清境開始，後續各鄉鎮景點持續接力，響應全球社群網站最近熱門的#Trashtag Challenge「撿垃圾挑戰」行動，一起清淨台灣，更讓民眾感受垃圾不落地的重要，共同維護美好居住環境。

清境合歡山

相關新聞

影／中火改善計畫「只有3頁」 中市府退回：缺乏誠意

2019-04-12 10:24

台16線集集石虎防護網漏洞 加設擋牆封住

2019-04-11 23:44

送愛到非洲物資不到2天塞爆1貨櫃  志工喊「別再送」

2019-04-11 23:22

興大植醫樹幹注射法搶救 莿桐暌違10多年再「暴紅」

2019-04-11 23:19

彰縣369敬老金排富 議會表決通過追減預算

2019-04-11 23:15

南投垃圾堆積量超過4.6萬噸 試推分類做燃料

2019-04-11 23:13

中市拆垃圾車濾煙器？ 環保局：達報廢年限換新的

2019-04-11 23:06

麻疹傳染力強 中市新增今年第4及第5例本土病例

2019-04-11 19:26

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽祖神轎突進入火鍋店駐駕 民眾：被媽祖包場了

2019-04-12 18:10

上書房行走？柯文哲瘋媽祖 北市祕書處43名員工請假

2019-04-12 15:23

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

跟白沙屯媽祖日行48公里 破自己紀錄仍未通過媽祖考驗

2019-04-11 22:46

歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16

大甲媽、白沙屯媽回鑾會相遇？警估機率低

2019-04-11 21:18

上次遇假日沒學生 白沙屯媽祖今二度到校 學生好感動

2019-04-12 12:12

整水塔柴油爆開險釀災 侯友宜率隊鐵腕拆違建汽旅

2019-04-12 15:15

大甲媽白沙屯媽進雲林！ 是否相遇信眾期待

2019-04-12 13:45

保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09

影／蘇貞昌嘉義縣發「大紅包」同意4億多補助

2019-04-12 12:47

金門宗教交流 1700人赴湄洲島

2019-04-12 00:05

嘉義高鐵橋下車道延至新營 有譜了

2019-04-11 22:33

影／衝衝衝大方送！看蘇貞昌嘉義縣熱情發紅包

2019-04-12 15:02

淡水天元宮 櫻花終於開了

2019-04-11 23:22

影／染毒Motel又違建遭強制拆除 侯友宜：一間不留

2019-04-12 15:42

歷時15年仍未營運 台北流行音樂中心遭監院糾正

2019-04-11 23:02

高雄眷村美食 達人推薦這16家

2019-04-11 23:58

侯友宜五股對談9難題 爭經費不怕當「細漢」

2019-04-11 23:54

去年吸引20多萬遊客 快來八卦山欣賞四月雪

2019-04-12 15:02

新竹縣桐花祭 關西古橋結合光雕秀浪漫登場

2019-04-12 09:15

嘉義新港10萬人祝壽後 大甲媽回鑾北上

2019-04-11 23:11

高市中華一路左營地下道14日封填 5月底前汽機車須改道

2019-04-12 16:59

影／柯文哲大甲媽繞境行程 新港題字找回良心莫忘初衷

2019-04-12 10:13

「與惡」劇景夯 新北水湳洞吸引朝聖

2019-04-12 00:02

台鐵站務員樂當狗奶爸 為流浪毛小孩找到溫暖新家

2019-04-12 12:47

影／中火改善計畫「只有3頁」 中市府退回：缺乏誠意

2019-04-12 10:24

中山高永康交流道聯絡道拓寬工程動土 有望減少塞車

2019-04-12 14:31

2019高雄愛河龍舟賽全新27艘強勢登場 總獎金150萬

2019-04-12 11:53

等了10多年 基隆中和路拓寬成3線道

2019-04-12 00:10

嘉義鐵路高架化工程停滯？黃敏惠：建設不能停

2019-04-12 18:24

18~40歲桃園春遊 最高補助1千5

2019-04-11 23:35

高雄製造發光！塩埕區長、44隻石獅子入選國際影展

2019-04-12 10:22

銀合歡攻占恆春半島危生態 林管處祭「法寶」奪回失土

2019-04-12 09:18

大湖案受阻 林義守：不會重新送件

2019-04-11 23:16

民雄分局移動式測速在這！減速慢行省荷包

2019-04-12 12:00

小林村國賠案歸咎已故村長 劉家女兒哭訴太沈重

2019-04-12 20:02

北流遭糾正／業界：流行音樂沒動力 中央不重視

2019-04-11 23:05

愛心卡無法搭捷運 議員質疑柯文哲大小眼

2019-04-12 16:20

北京、南京、東莞同日訪新北 侯友宜：敞開大門務實交流

2019-04-12 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top