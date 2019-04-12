去年吸引20多萬遊客 快來八卦山欣賞四月雪

2019-04-12 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



又是「四月雪」油桐花盛開時節，八卦山白了山頭，彰化縣從明天(13日）起到5月5日展開為期23天的客家「桐花祭」，邀請遊客到彰化市、員林市及芬園鄉等7個賞桐景點，其中彰化市福田桐花更是知名，不僅花朵大而且可以近距離觀賞，還有步道及生態景觀，安排有4條公車路線接駁。

彰化縣八卦山賞桐花的景點自北到南有彰化市東外環、彰化市福田社區賞桐生態園區、花壇鄉大山牧場、芬園鄉八卦山昆蟲生態農場、芬園鄉德興社區、芬園鄉溪頭社區挑水古道、員林市藤山園步道等，目前花開約兩成。

彰化縣政府今天上午在彰化市福田賞桐生態園區為彰化縣「桐花祭」宣傳，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明等人擔任桐花導覽大使，邀請遊客同遊彰化輕旅行，欣賞八卦山桐花四月雪。

王惠美表示，民眾可以在八卦山近距離欣賞桐花像雪花般飄落的浪漫情景，透過桐花祭每年帶來20多萬的遊客，創造商機。今年活動特別結合4條公車路線提供給鄉親搭乘，讓更多人知道彰化桐花的美。

王惠美指出，桐花祭另有相關藝文表演，活動結合產業、桐花及社區，安排賞桐一日遊與二日遊行程，今年的特色是和登山步道結合，民眾可以在山腰上欣賞不同等級的桐花，還可以品嘗八卦山自產的咖啡。

彰化市長林世賢感謝前市長邱建富、溫國銘及福田社區發展協會為福田賞桐生態園區打下的基礎，而福田桐花與各地桐花相比，花朵最大也最漂亮，還可以享受森林浴的步道，並擁有豐富的生態，由於他長期對生態研究，將親自為一日遊、二日遊行程導覽。

芬園鄉長林世明則大力推薦芬園鄉溪頭社區的挑水古道，及德興社區的桐花古道，透過桐花祭呈現在民眾面前。

彰化縣文化局規劃的賞桐專車遊客庄輕旅行2日遊、1日遊賞桐花行程，自4月20日起至5月5日辦理，旅遊行程包含八卦山賞桐花、鹿港小鎮(老街、台灣玻璃館)、線西鄉(餅乾工廠)、芳苑漁村(王功漁港、普天宮、潮間帶海牛車)、彰化市(大佛、美術館)、社頭(織襪工廠)、彰化縣客家景點及相關產業展售館等，2日遊價格每人900元、1日遊價格假日每人200元，平日每人100元，已開放受理報名，報名網址。