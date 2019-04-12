親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

司法改革不含律師？兩德統一後 律師轉任的難題

南投東華醫院開辦課程 上課唱歌跳舞改善失智

2019-04-12 13:23聯合報 記者江良誠╱即時報導

竹山東華醫院開辦失智服務據點，阿公、阿嬤每天上課唱歌、跳舞，失智情況改善。圖／東...
竹山東華醫院開辦失智服務據點，阿公、阿嬤每天上課唱歌、跳舞，失智情況改善。圖／東華醫院提供
分享
南投縣竹山鎮東華醫院申請衛福部補助開辦失智社區服務據點，安排認知促進、懷舊、藝術、運動團康等各種課程，長輩在專人帶領和指導之下，每周五天上午學習經過設計的團體活動，增進肌耐力也有效延緩身心老化。據點成立迄今，服務品質有口皆碑，96歲紀姓阿嬤由外籍看護工陪伴準時上課。她說，比起獨自待在家看電視，上課交同學一起唱歌跳舞「真趣味」。

東華醫院行政副院長林郁表示，衛福部推估台灣65歲以上老人有輕微認知障礙（MCI）約62萬6026人，佔高齡總人口數的18.23%，罹患失智症26萬9725人，佔7.86%。換言之，65歲以上老人約每12人即有1人失智，80歲以上每5人即有1人失智。

和她同年的劉姓阿公早年自營木材行，活躍商場，退休後與么兒同住，聽朋友說下坪里社區活動中心「有老人上課」，他前來參觀並經醫師檢查確診輕微失智，符合參加社區服務據點課程的資格，上課已一年多。

劉姓阿公說，兒子、媳婦和孫子各忙各的，他在家頤養天年，感到時間漫長，自從星期一到五自行搭交通車到社區服務據點，建立自己的新生活圈，「有伴」每天都開心。

「到這裡和大家一起娛樂，真歡喜。」89歲的林姓阿嬤說，她不想錯過玩撲克牌、認識古早物品、唱歌的快樂時光，課程中間休息還有點心可吃，她除了生病無法到服務據點，只要能上課就不缺席。

卓姓阿公70歲是最年輕的學生。5年前他把小籠包店交給女兒，清閒一陣子之後感到無聊，一年前朋友介紹東華醫院的社區服務據點有很多課程和遊戲，他確診罹患輕微失智，開始到據點上課，喜歡工藝課程，動手剪紙、彩繪、摺紙；他說，老師教「特殊創作」做紙扇，都難不倒他。

89歲莊姓阿公記憶力退化十多年，同住的女兒發現爸爸雖有外籍看護工照顧，但白天打瞌睡時間越來越長，肢體動作日漸遲緩，於是送爸爸參加社區服務據點課程。她說，她爸爸有同儕團體的人際互動，有老師教導音樂律動，明顯延緩退化。

東華醫院神經科醫師林裕欽說，隨著台灣高齡化，失智人口增加速率不容忽視，根據台灣失智症協會推算，未來的47年之中，台灣失智人口數以平均每天增加36人，民眾應及早做好準備，目前留意家中長者的身心狀況，越早發現和診斷，越早接受認知促進等課程，有助延緩失智與生理退化。

竹山東華醫院開辦失智服務據點，阿公、阿嬤每天上課唱歌、跳舞，失智情況改善。圖／東...
竹山東華醫院開辦失智服務據點，阿公、阿嬤每天上課唱歌、跳舞，失智情況改善。圖／東華醫院提供
分享

失智症外籍看護衛福部

相關新聞

台16線集集石虎防護網漏洞 加設擋牆封住

2019-04-11 23:44

送愛到非洲物資不到2天塞爆1貨櫃  志工喊「別再送」

2019-04-11 23:22

興大植醫樹幹注射法搶救 莿桐暌違10多年再「暴紅」

2019-04-11 23:19

彰縣369敬老金排富 議會表決通過追減預算

2019-04-11 23:15

南投垃圾堆積量超過4.6萬噸 試推分類做燃料

2019-04-11 23:13

中市拆垃圾車濾煙器？ 環保局：達報廢年限換新的

2019-04-11 23:06

麻疹傳染力強 中市新增今年第4及第5例本土病例

2019-04-11 19:26

彰縣敬老禮金成史上最短福利政策？ 藍綠議員今激烈攻防

2019-04-11 13:57

編預算拆濾煙器 中市府：已屆使用年限

2019-04-11 12:42

「和平統一」上街遊行是叛國? 中市警局核准：合法合憲

2019-04-11 10:15

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽十萬人護駕多壯觀 一張圖秀出來就知道

2019-04-11 18:04

神明鼓勵結婚生小孩 台東天后宮不限縣市給獎金！

2019-04-12 10:40

跟白沙屯媽祖日行48公里 破自己紀錄仍未通過媽祖考驗

2019-04-11 22:46

大甲媽、白沙屯媽回鑾會相遇？警估機率低

2019-04-11 21:18

騎車小心！屏東交通死亡車禍 機車族佔6成

2019-04-11 19:34

影／徒步隨白沙屯媽進香 蔡英文：經歷讓她有滿滿感動

2019-04-11 16:38

保母媽媽爭11年 混血棄嬰可入籍了

2019-04-11 23:09

金山財神廟送100面金牌 擲5聖杯即可帶回家

2019-04-11 15:05

「貨出去、人進來」宜蘭史上最大團 共赴大陸拚觀光

2019-04-11 15:22

上次遇假日沒學生 白沙屯媽祖今二度到校 學生好感動

2019-04-12 12:12

基隆中和路2線變3線道不堵了 喊10多年拓寬終完成

2019-04-11 17:38

墾丁泊逸淪法拍觀光罩烏雲 屏縣府用數據證明人氣回溫

2019-04-11 17:07

麻疹傳染力強 中市新增今年第4及第5例本土病例

2019-04-11 19:26

嘉義鹿草封路免費打芒果 有趣還有助行的安全

2019-04-11 18:58

影／首位徒步隨香的總統 蔡英文走6公里送白沙屯媽祖

2019-04-11 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top