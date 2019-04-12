南投東華醫院開辦課程 上課唱歌跳舞改善失智

2019-04-12 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



竹山東華醫院開辦失智服務據點，阿公、阿嬤每天上課唱歌、跳舞，失智情況改善。圖／東華醫院提供 分享 facebook 南投縣竹山鎮東華醫院申請衛福部補助開辦失智社區服務據點，安排認知促進、懷舊、藝術、運動團康等各種課程，長輩在專人帶領和指導之下，每周五天上午學習經過設計的團體活動，增進肌耐力也有效延緩身心老化。據點成立迄今，服務品質有口皆碑，96歲紀姓阿嬤由外籍看護工陪伴準時上課。她說，比起獨自待在家看電視，上課交同學一起唱歌跳舞「真趣味」。

東華醫院行政副院長林郁表示，衛福部推估台灣65歲以上老人有輕微認知障礙（MCI）約62萬6026人，佔高齡總人口數的18.23%，罹患失智症26萬9725人，佔7.86%。換言之，65歲以上老人約每12人即有1人失智，80歲以上每5人即有1人失智。

和她同年的劉姓阿公早年自營木材行，活躍商場，退休後與么兒同住，聽朋友說下坪里社區活動中心「有老人上課」，他前來參觀並經醫師檢查確診輕微失智，符合參加社區服務據點課程的資格，上課已一年多。

劉姓阿公說，兒子、媳婦和孫子各忙各的，他在家頤養天年，感到時間漫長，自從星期一到五自行搭交通車到社區服務據點，建立自己的新生活圈，「有伴」每天都開心。

「到這裡和大家一起娛樂，真歡喜。」89歲的林姓阿嬤說，她不想錯過玩撲克牌、認識古早物品、唱歌的快樂時光，課程中間休息還有點心可吃，她除了生病無法到服務據點，只要能上課就不缺席。

卓姓阿公70歲是最年輕的學生。5年前他把小籠包店交給女兒，清閒一陣子之後感到無聊，一年前朋友介紹東華醫院的社區服務據點有很多課程和遊戲，他確診罹患輕微失智，開始到據點上課，喜歡工藝課程，動手剪紙、彩繪、摺紙；他說，老師教「特殊創作」做紙扇，都難不倒他。

89歲莊姓阿公記憶力退化十多年，同住的女兒發現爸爸雖有外籍看護工照顧，但白天打瞌睡時間越來越長，肢體動作日漸遲緩，於是送爸爸參加社區服務據點課程。她說，她爸爸有同儕團體的人際互動，有老師教導音樂律動，明顯延緩退化。