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興大「植醫」妙手 台中惠來公園莿桐回春開花

2019-04-12 09:18聯合報 記者喻文玟╱即時報導

惠來公園裡的莿桐被「刺桐釉小蜂」入侵造成危害10餘年，經過興大植醫妙手治療，綻放...
惠來公園裡的莿桐被「刺桐釉小蜂」入侵造成危害10餘年，經過興大植醫妙手治療，綻放紅花，附近居民第一次知道莿桐會開花。圖／興大提供
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國內常見的行道樹「台灣原生種刺桐」近年來因「刺桐釉小蜂」入侵造成危害，中興大學植物教學醫院、農委會合作找出適合藥劑，利用「樹幹注射法」搶救，今年看到成果。惠來公園裡的莿桐10多年來首次開花，火紅花朵，周邊居民驚嘆「從來沒看過」。

中興大學去年在農委會「都市林健康風險評估」計畫經費支持下，開始搶救刺桐大作戰，選定台中市松竹路、惠來公園、國光公園3處刺桐受危害嚴重區域，針對133棵樹木進行醫治。

興大植物教學醫院院長唐立正指出，「台灣原生種莿桐」是常見行道樹，近年因「莿桐釉小蜂」入侵造成大規模的危害，「莿桐釉小蜂」是2003年在台灣南部發現的外來造癭昆蟲，已擴散全台，主要危害莿桐屬植物，牠肉眼看不到，要用放大鏡觀察，隨風就能擴散，加上刺桐樹近2、3層樓高，很難防治。

唐立正說，「刺桐釉小蜂」雌蟲產卵在新生嫩芽或葉片中，刺激葉肉組織產生不正常增生或肥大，形成「蟲癭」構造，反把幼蟲保護得很好，且小蜂生活史僅需約24天，每次產卵數量可達上百顆，防治難上加難。

台中市有許多公園的莿桐，因「蟲癭」構造受害，頂端無新生葉片進行光合作用、蒸散作用，造成整株樹木潰爛死亡。

農委會防檢局組長陳宏伯說，樹木生長慢，但病蟲危害僅需短短幾個月。「砍掉重種」最快，興大「植醫」花近2年測試「益達胺液劑」確定有效。

唐立正表示，一人可環抱的刺桐約注射2劑，超過一人環抱注射3劑，施打一次只要3分鐘，成本約40元，透過樹木的蒸散及傳導作用，將藥劑帶至葉片組織中，殺死「刺桐釉小蜂」，藥效可達1年。去年在惠來公園施打後，2個月藥劑就發揮作用冒出綠芽，近日耀眼的火紅花朵逐漸盛開，證實治療有效讓「莿桐回春」。

2018年9月起，興大農推中心顏志恒副研究員（右）與植物教學醫院院長唐立正（左）...
2018年9月起，興大農推中心顏志恒副研究員（右）與植物教學醫院院長唐立正（左）開始採⽤「樹幹注射法」，治療台中市133棵莿桐。圖／興大提供
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農委會中興大學台中市

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