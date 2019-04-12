興大「植醫」妙手 台中惠來公園莿桐回春開花

2019-04-12 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



惠來公園裡的莿桐被「刺桐釉小蜂」入侵造成危害10餘年，經過興大植醫妙手治療，綻放紅花，附近居民第一次知道莿桐會開花。圖／興大提供 分享 facebook 國內常見的行道樹「台灣原生種刺桐」近年來因「刺桐釉小蜂」入侵造成危害，中興大學植物教學醫院、農委會合作找出適合藥劑，利用「樹幹注射法」搶救，今年看到成果。惠來公園裡的莿桐10多年來首次開花，火紅花朵，周邊居民驚嘆「從來沒看過」。

中興大學去年在農委會「都市林健康風險評估」計畫經費支持下，開始搶救刺桐大作戰，選定台中市松竹路、惠來公園、國光公園3處刺桐受危害嚴重區域，針對133棵樹木進行醫治。

興大植物教學醫院院長唐立正指出，「台灣原生種莿桐」是常見行道樹，近年因「莿桐釉小蜂」入侵造成大規模的危害，「莿桐釉小蜂」是2003年在台灣南部發現的外來造癭昆蟲，已擴散全台，主要危害莿桐屬植物，牠肉眼看不到，要用放大鏡觀察，隨風就能擴散，加上刺桐樹近2、3層樓高，很難防治。

唐立正說，「刺桐釉小蜂」雌蟲產卵在新生嫩芽或葉片中，刺激葉肉組織產生不正常增生或肥大，形成「蟲癭」構造，反把幼蟲保護得很好，且小蜂生活史僅需約24天，每次產卵數量可達上百顆，防治難上加難。

台中市有許多公園的莿桐，因「蟲癭」構造受害，頂端無新生葉片進行光合作用、蒸散作用，造成整株樹木潰爛死亡。

農委會防檢局組長陳宏伯說，樹木生長慢，但病蟲危害僅需短短幾個月。「砍掉重種」最快，興大「植醫」花近2年測試「益達胺液劑」確定有效。