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大甲媽、白沙屯媽回鑾會相遇？警估機率低

2019-04-11 21:18聯合報 記者林敬家╱即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖與白沙屯拱天宮媽祖遶境今年時間重疊，會不會相遇成焦點話題，由於以往白沙屯媽去程常走海線，今年卻從台中大肚進到彰化市區，一路走台一線省道南下，與大甲媽祖行經路線極為相似，雙方卻一前一後沒有碰到，彰化有官警研判，白沙屯媽往年去回分別走海線和彰化的市區，這次若先走市區鄉鎮，回程廟方可能請示媽祖是否走海線，若真是如此，與大甲媽相遇的機率可能降低。

大甲媽祖沿用慣例與路線，而白沙屯媽祖路線飄忽，今年又碰巧與大甲媽同一天起駕，彰化鄉親本月9日才送走大甲媽祖，白沙屯媽昨天下午也跟著離開，大甲媽祖今天在嘉義新港奉天空舉行祝壽大典，預計凌晨起駕回鑾，明天駐駕西螺福興宮；而白沙屯媽目前駐蹕北港朝天宮，明天上午5點進火儀式完才會返程。

彰化警方擔心，若大甲媽與白沙屯媽「太靠近」，可能導致交通大打結，影響民眾安全，有官警認為，目前大甲媽祖距離較遠，但起駕時間比白沙屯媽早，且雙方從雲林西螺進到彰化必經西螺大橋，若時間差不多，兩邊人馬可能在西螺或者溪州大橋附近相遇；但如果一前一後進到彰化，白沙屯媽回程可能選走海線從鹿港出彰化，大甲媽祖則依預定路線經過北斗、田尾、員林、花壇、彰化市，雙方不會碰到。

但也有其他員警推測，縱使白沙屯媽走海線，雙方出了彰化到台中烏日、龍井仍可能交會，大甲媽祖與白沙屯媽祖回鑾相遇仍值得期待。

大甲媽祖前天行經彰化北斗，信徒鑽轎腳。記者林敬家／攝影
大甲媽祖前天行經彰化北斗，信徒鑽轎腳。記者林敬家／攝影
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白沙屯媽祖昨天行經彰化溪州，罕見走舊路中山路。記者林敬家／攝影
白沙屯媽祖昨天行經彰化溪州，罕見走舊路中山路。記者林敬家／攝影
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大甲媽祖白沙屯媽祖北港朝天宮

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