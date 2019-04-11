子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術，取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市一名32歲女護理師罹患子宮頸腺癌第1期，腫瘤4公分，因不想腹部留疤，也有生育需求，堅持用腹腔鏡手術，結果半年後復發，癌細胞轉移到腹膜，經接受化療，仍在1年後病逝，醫師曾志仁提醒，美國安德森醫院去年12月在醫學期刊「新格蘭雜誌」發表，早期子宮頸癌腫瘤大於2公分就應接受剖腹手術，才能將病杜清除乾淨。

中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁說，美國安德森醫院10年來針對620名歐美、日韓等32國子宮頸癌第1期患者雙盲研究分析，發現腹腔鏡微創手術比剖腹手術死亡率高10%，且多4倍復發率；該研究顯示，腫瘤小於2公分且無淋巴等轉移，存活率差不多，可使用腹腔鏡式手術，有生育需求也可保留子宮。

曾志仁舉例，一名37歲婦人結婚3年，也有傳宗接代的壓力，發現罹患子宮頸癌第1期，腫瘤為1.5公分，命運就截然不同，她接受腹腔鏡手術切除病灶，並保留子宮，如今孩子5歲。

曾志仁認為，子宮頸癌手術要選擇開腹或腹腔鏡手術，取決於「黃金數字2公分」因為腫瘤大於2公分時腫瘤易脆化、游離、擴散到腹腔，如果只用腹腔鏡手術，手術難度增加且不易清除乾淨，提醒女性不要因愛美或對微創手術的迷思，為了生命，仍建議大腫瘤仍應剖腹開刀。

曾志仁說，2012美國癌症聯合會議規範子宮頸癌小於2公分腫瘤才能保留子宮，因此他在5年前就應用於子宮頸癌第1期的手術，小於2公分腫瘤施行腹腔鏡微創手術，大於2公分則做開腹手術，統計患者存活率達95.6%。