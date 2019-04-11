保德信青少年志工菁英獎 彰化13名傑出學生拿下

2019-04-11 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣13名學生拿下「保德信青少年志工菁英獎」，今天下午接受彰化縣長王惠美表揚，其中達德商工吳方庭來自三代同堂家庭，她說小時候祖父母很疼愛她，讓她想把愛祖父母的心再擴大到社區老人，所以也投入到安養中心陪伴老人等活動，希望帶給長者更多溫暖與愛。

第19屆「保德信青少年志工菁英獎」全台有4000多位青少年志工報名甄選，彰化縣達德商工吳方庭、二林工商林家伃及員林家商許津銘3名學生脫穎而出拿下傑出志工獎，另外還有彰化高中林嵩樵、達德商工吳芊誼、張睦炘、二林工商盧冠志、秀水高工游貽婷、鹿港高中張憶甯、彰化高商林禎妤、洪嘉慧、張宇婕、黃郁琪等10位同學獲得奉獻獎，而達德商工、彰化高商、精誠高中等3所學校獲服務教育楷模殊榮。

彰化縣長王惠美與保德信青少年基金會董事長黃大洲、董事吳國基 今天下午一起在彰化縣府表揚獲獎學生及學校，王惠美表示，謝謝保德信青年基金會長期鼓勵孩子們從事志工，也感謝學校師長引領學生進入志工領域，他們的表現讓彰化人引以為傲，他們發揮專長對地方與社區在環境教育方面貢獻良多，值得年輕人效法與學習。

達德商工吳方庭由於來自三代同堂的家庭，自小培養了對年長者照護的高度關懷與興趣，她也運用自己在學校所學，創立「幸福角落」社群網站，透過網路的傳播，號召網友分享自己社區的美麗或被遺忘的髒亂角落，帶動民眾張貼打掃街區前後對照圖，一起成為環境的監督與維護者，推動社區環境清潔與社區再造。