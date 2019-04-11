麻疹傳染力強 中市新增今年第4及第5例本土病例

2019-04-11 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市衛生局今晚公布，台中市昨天新增今年第4及第5例本土麻疹病例，2人為朋友，其中1人到醫院急診就醫，另1人陪同，不排除與就診醫院的其他確診麻疹病患在共同空間而遭到感染，衛生局已經掌握2人的接觸者共364人，並將持續監測接觸者健康情形到本月30日。

台中市衛生局長曾梓展指出，麻疹傳染力強，接種疫苗是預防麻疹的最佳方法，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗的幼兒到流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可在出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾近期如計劃前往，出國前2到4週可先就醫諮詢評估自費接種MMR疫苗。

曾梓展提醒，民眾若出現「出疹」、「發燒」，同時有「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，請主動通報衛生單位協助就醫轉診，並應停止上班、上學或搭乘大眾交通工具，降低感染他人的風險。